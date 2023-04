Jazz goes Film – Im Kino mit Erik Truffaz Der französische Trompeter widmet sich auf seinem neuen Album der Filmmusik. Das funktioniert gut. Martin Burkhalter

Erik Truffaz, hier der Zweite von links, hat sich für sein neues Album durch seine Filmbiografie gegraben. Foto: PD

Kaum etwas bringt uns mehr zum Träumen als Filme. Dass die Bilder, die grossen Szenen, die bewegenden Momente sich so sehr in uns einfurchen, hat nicht zuletzt mit der dazugehörigen Musik zu tun. Sie ist gleichzeitig Haut und Seele eines Films.

Viel zu oft sind diese Lieder aber, hört man sie sich ausserhalb eines Kinosaals an, nicht mehr ganz so bewegend – mit einigen, gewichtigen Ausnahmen. Eine davon ist das Album «Ascenseur pour l'échafaud – Fahrstuhl zum Schafott», die Filmmusik zum gleichnamigen Krimiklassiker von 1958. Der Film verhalf dem französischen Regisseur Louis Malle zum Durchbruch und machte Jeanne Moreau zum Star.

Unvergesslich ist die schwermütige, unterkühlt-balladenhafte Musik von Miles Davis, die den Film durchgängig begleitet. Davis hat den Soundtrack in nur einer Nacht komponiert und live eingespielt.

Nun hat der Trompeter Erik Truffaz dieser schillernden Verbindung von Jazz und Film ein Doppelalbum gewidmet. Er hat sich dafür durch seine eigene Filmbiografie gewühlt, einige musikalische Stücke aus dem goldenen Zeitalter des Kinos ausgewählt und neu interpretiert. Das Album erscheint in zwei Teilen: am Freitag der erste Teil, genannt «Rollin’», und «Clap» dann im Herbst. Nächste Woche spielt er sein neues Werk in Bern.

Wer wagt, gewinnt – manchmal

Wenn ein neues Album von Erik Truffaz in den Verkaufsregalen liegt, ist das noch immer ein Neugier weckendes Ereignis. Auch wenn nicht alles immer nur berauschend war, was der in der Nähe von Genf geborene und ausgebildete schweizerisch-französische Trompeter auf seinen bisher 16 Alben so geschaffen hat.

Gewagt hat er immer viel, gewonnen jedoch nicht immer, wobei er stets ein gutes Gespür für aktuelle Trends in der Jazzmusik hatte. Er versuchte sich an schlurfigem Hip-Hop-Jazz mit dem Sprechsänger Nya, an rassigem Drum-’n’-Bass-Jazz mit Band, an halb gutem Pop-Jazz mit Anna Aaron und an ziemlich gutem Pop-Jazz mit Sophie Hunger. Dass Truffaz einer der wichtigsten europäischen Jazzmusiker ist, steht ausser Frage. Er war nicht zufällig der erste Franzose, der beim renommierten Label Blue Note unter Vertrag kam.

Und nun also Filmmusik. Für «Rollin’» haben Truffaz und sein ewiger Bassist Marcello Giuliani (der das Album mitproduziert hat) ein neues Quintett zusammengesetzt: mit dabei sind der Perkussionist Raphaël Chassin, der Keyboarder Alexis Anérile und der Gitarrist Matthis Pascaud.

«Rollin’» ist zum einen ein verspieltes Experiment und zum anderen eine Hommage an grosse Filmkomponisten wie Nino Rota, Michel Magne, Ennio Morricone, Alain Romans und Philippe Sarde. Was Truffaz und seiner Band gelingt, ist, die Kompositionen aus ihren ursprünglichen Funktionen zu befreien und zu eigenständigen Songs zu machen, die auch ohne dazugehörige Bilder funktionieren. Sie dekonstruieren sie gewissermassen.

Truffaz’ Filmbiografie

Das zeigt sich gut beim Eröffnungsstück des Albums: Nino Rotas weltberühmtes Thema zu «La Strada» sehnsüchtelt und melancholiert zwar immer noch wunderbar, doch fehlt jetzt gänzlich das ausladende Wattebauschene des Originals. Truffaz’ Version ist ein knackiger Jazzsong mit einer betörenden Gitarre und einer bedrohlicher Trompete.

Ein Effekt ist, dass die Songs zwar allein funktionieren, aber gleichzeitig cineastische Bilder wachrufen können, sofern man die Filme gesehen hat. Wer auf «Rollin’» das ganz grosse Kopfkino erleben will, muss jedoch ziemlich sattelfest sein, was den französischen Film angeht. Denn die Filmauswahl ist etwas ausgefallen: Neben Fellinis «La Strada» oder dem amerikanischen Western «Fluss ohne Wiederkehr» («River of No Return») sind vor allem französische Kultfilme aus den 1960er- und 1970er-Jahren auf dem Album vertreten. So etwa «Les Tontons flingueurs – Mein Onkel, der Gangster», «Fantômas» mit Louis de Funès in der Hauptrolle oder «Le Casse – Der Coup» mit Jean-Paul Belmondo und Omar Sharif.

Und freilich fehlt auch «Ascenseur pour l'échafaud» nicht. Truffaz, der nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass Miles Davis sein grosses Vorbild sei, bleibt da nah am Original, spielt seine Version aber etwas breiter, gar etwas kraftvoller. Die eingesetzte Hammond-Orgel nimmt dem Lied die ursprüngliche Kälte. War der Soundtrack – wie der Film – von der Klangfarbe her schwarzweiss, schimmert er bei Truffaz nun dunkelblau.

Wie Kaffee und Zigaretten

Ein Glanzstück des Albums ist die Neuinterpretation des musikalischen Themas zu «Les Tontons flingueurs – Mein Onkel, der Gangster», komponiert von Michel Magne. In Frankreich ist die Melodie ein Ohrwurm. Truffaz macht daraus einen herrlich dunklen, treibenden Song, ein bisschen dreckig, ein bisschen böse, ein bisschen bluesig.

Auch das sonst so brassige-swing-jazzige Thema zum Film «Fantômas» hat jetzt den Blues, ist schattiger und zugleich wuchtiger.

Die Überraschung auf dem Album ist der Song «One Silver Dollar», einst berühmt geworden durch Marilyn Monroe, die das Lied im Western «River of No Return» mit Gitarre und im schulterfreien roten Kleid sang. Die französische Sängerin Camélia Jordana interpretiert das Lied herrlich verschleppt, lässig und doch betörend. Der Klangteppich insgesamt ist hier aber etwas zu verschlurft geraten.

Klar ist – und das zeigt nun auch Truffaz einmal mehr: Jazz und Film passen zusammen wie Kaffee und Zigaretten.



Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.