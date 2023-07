Ein Jahr nach dem Unwetter – Im Kemmeribodenbad brummt das Geschäft wieder Als hätten sie ein Jahr lang auf die Wiedereröffnung des Landgasthofs gewartet: Am ersten Wochenende kehren etliche Gäste nach Schangnau zurück – und staunen. Susanne Graf

Das Kemmeribodenbad hatte dieses Wochenende erstmals seit der Überschwemmung im vergangenen Juli wieder für Tagesgäste geöffnet. Foto: Iris Andermatt

Jetzt sind sie wieder da: Roger und Irene Jenzer sitzen auf der Terrasse des Kemmeribodenbads und geniessen eine Mahlzeit. Etwa alle anderthalb Jahre würden sie sich eine Übernachtung im bekannten Oberemmentaler Landgasthof gönnen, sagt er. Am 8. Juli vor einem Jahr hätte es zu Ehren des Geburtstags seiner Frau wieder so weit sein sollen.

Im Kemmeribodenbad läuft wieder etwas. Foto: Iris Andermatt

«Aber zwei, drei Tage vorher rief man uns an und teilte uns mit, dass es unser Hotelzimmer weggeschwemmt habe.» Ganz so wie Roger Jenzer es formuliert, wird man sich im Kemmeribodenbad wohl nicht ausgedrückt haben. In den Tagen nach dem 4. Juli 2022 war dort niemand zum Scherzen aufgelegt. Nach einem überaus heftigen Gewitter wurde das ganze Erdgeschoss des Hotel- und Restaurantbetriebs geflutet und komplett zerstört.

Irene und Roger Jenzer haben ein Jahr lang auf ihren Besuch im Kemmeribodenbad gewartet. Foto: Iris Andermatt

«Die Leute staunen, dass wir bloss ein Jahr später schon wieder eröffnen konnten», sagt Alexandra Invernizzi. Zusammen mit ihrem Mann Reto führt sie den Familienbetrieb in sechster Generation. Seit Donnerstag werden im Restaurant wieder Tagesgäste bedient, für Hotelgäste ging der Betrieb schon ein paar Tage früher los.

Wer nicht reserviert hat …

Die Besucherinnen und Besucher liessen nicht lange auf sich warten. «Es lief vom ersten Tag an sehr viel», sagt Alexandra Invernizzi. «Das Wetter hat uns geholfen.» Auch am Samstag brummt das Geschäft, obwohl es am Vormittag noch geregnet hat. Kurz vor dem Mittag ist der Parkplatz schon ziemlich voll.

Wer nicht reserviert hat, findet bald schon keinen freien Tisch mehr auf der Terrasse. Entweder essen die Gäste jetzt drinnen oder sie bedienen sich am Foodtruck, der den Besucherinnen und Besuchern bei schönem Wetter täglich zur Verfügung steht. Neu ist das Restaurant für Tagesgäste nur noch von Donnerstag bis Sonntag offen.

«Drinnen ist alles piekfein, die haben das total schön renoviert», sagt eine junge Frau zu ihren Begleitern, die sich nun am Foodtruck etwas bestellen und es sich an langen Holztischen bequem machen.

1 / 3 Wer auf der Terrasse keinen Platz mehr hat, kann sich auch am Foodtruck die bekannte Kemmeriboden-Meringue bestellen. Foto: Iris Andermatt

Derweil blickt ein Ehepaar bei der Holzbrücke, die zum Landgasthaus führt, nachdenklich ins Bachbett der Emme. Es staunt über die Mächtigkeit der zwei Meter hohen Stützmauer, die das Hotelareal künftig vor Fluten schützen soll. «Wahnsinn», sagt die Frau, «aber ja, wenn man die Bilder damals sah …»

So sah es beim Kemmeribodenbad am Tag nach dem Unwetter aus. Foto: Christian Pfander

Wenn die der Mauer entlang gepflanzten Sträucher dereinst ihre volle Grösse erreicht haben, wird man vom Gasthaus her nicht mehr viel sehen von der Betonmauer. Aber im Garten hinter dem Betrieb, wo für die Hotelgäste eine «Wohlfühloase» eingerichtet wird, wurde bewusst nicht alles weggeräumt, was die Flut damals mitführte: Angeschwemmte Baumstrünke erinnern an die Wucht der Natur.

1 / 3 Die zwei Meter hohe Stützmauer soll dafür sorgen, dass die Emme auch bei sehr starken Gewittern in ihrem Bett bleibt. Foto: Iris Andermatt

Wer sich eingehender mit dem Ausmass der Zerstörung vom 4. Juli 2022 beschäftigen will, kann dies auf der ehemaligen Heubühne tun. Dort wurde ein kleines Unwettermuseum eingerichtet. Im Zentrum liegt ein Haufen sich kreuz und quer türmender Balken, die nach fast 200-jährigem Dienst im Bedlisaal ersetzt werden mussten.

Im Bankettsaal erinnert nichts mehr an die Verwüstung. Auch dort ist jetzt alles wieder «piekfein».

