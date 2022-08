3’600 Neubauten im Jahr 2020 – Im Kanton Bern entstehen vergleichs­weise wenig neue Wohnungen Neue Zahlen zeigen: Die meisten neuen Wohnungen werden in und um Bern gebaut. Im Vergleich liegt der Kanton Bern damit deutlich unter dem Durchschnitt.

Der Kanton Bern hinkte 2020 in Sachen Wohnungsbau der restlichen Schweiz etwas nach. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Im Jahr 2020 sind im Kanton Bern 3600 neue Wohnungen gebaut worden. Das entspricht Investitionen von insgesamt 2,9 Mrd. Franken. Am meisten gebaut wurde in Bern und Umgebung.

Im Verhältnis zur Bevölkerung lag die Anzahl neu erstellter Wohnungen im Kanton Bern 2020 deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt. So waren es schweizweit 5,7 neue Wohnungen pro 1000 Einwohner, im Kanton Bern lediglich 3,5, wie aus einem am Dienstag verschickten Newsletter des kantonalen Wirtschaftsamts hervorgeht.

Den grössten Anteil an der Wohnbautätigkeit im Kanton Bern wies die Verwaltungsregion Bern-Mittelland auf, in welcher rund 1400 neue Wohnungen entstanden.

Gemessen an der Bevölkerungsgrösse wiesen das Emmental und das Seeland mit je 3,9 neuen Wohnungen pro 1000 Einwohnern die grösste Wohnbautätigkeit auf. Am wenigsten gebaut wurde dagegen sowohl in absoluten wie auch in relativen Zahlen in der Verwaltungsregion Berner Jura. Hier entstanden lediglich 1,9 neuen Wohnungen pro 1000 Einwohner.

Ein Blick auf die Gemeindeebene zeigt, dass die meisten neuen Wohnungen, nämlich deren 300, in der Stadt Bern gebaut wurden, gefolgt von Köniz (272) und Zollikofen (174). In 109 Gemeinden des Kantons entstanden keine Neubauten.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.