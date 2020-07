Wegen Corona und Sommerferien – Im Kanton Bern werden Blutreserven knapp Das Schweizerische Rote Kreuz ruft die Bernerinnen und Berner zum Blutspenden auf. Im Kanton Bern fehlen derzeit 1000 Spenden.

Wer zwischen 18 und 60 Jahre alt ist und über 50 Kilogramm wiegt, kann Blut spenden. Zum Beispiel im Berner Blutspendezentrum. (Archivbild) Bild: SDA

Laut dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) fehlen derzeit wegen der Sommerferien und wegen des Coronavirus 1000 Blutspenden im Kanton Bern. Das SRK hat wegen dieses «kritisch tiefen Niveaus» deshalb am Donnerstag zu Blutspenden aufgerufen.

Die Interregionale SRK-Blutspende (IRB) verfüge derzeit über 20 Prozent weniger Blut, als effektiv benötigt werde. So wird der Leiter Blutbeschaffung der IRB, André Gautschi, in einer Mitteilung dieser Organisation vom Donnerstag zitiert.

Viele Spender im Urlaub

Die Sommerzeit ist laut Communiqué für Blutspendedienste traditionellerweise schwierig: Viele Blutspender sind in den Ferien. Der tägliche Bedarf an 340 Blutspenden bleibt aber bestehen.

Blut spenden kann jede Person, die bei der ersten Spende zwischen 18 und 60 Jahre alt ist, sich gesund fühlt und mindestens 50 Kilogramm schwer ist. Gespendet werden kann in Zentren in Bern, Biel, Burgdorf, Langenthal und Thun sowie bei zahlreichen Blutspendeaktionen.

Die Blutversorgung wird in der Schweiz über elf regionale Blutspendedienste sichergestellt. Sie sind Teil der Blutspende SRK Schweiz. Die IRB ist der grösste Blutspendedienst der Schweiz und beschafft ungefähr einen Drittel des nationalen Bedarfs. Sie ist in den Kantonen Bern, Waadt, Wallis sowie in einzelnen Gebieten der Zentralschweiz und des Kantons Freiburg tätig.

( SDA )