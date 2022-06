Legendäres Lokal – Im Johnny’s eröffnet das Cover Neues am Ost-Bahnhof: Ab 2. Juli wird im ehemaligen Johnny’s-Lokal ein spanisches Tapas- und Weinrestaurant geführt. Allerdings nur bis Ende November.

Das war einmal: Der Eingang zum ehemaligen Kultlokal Johnny’s in Interlaken. Am 2. Juni wird in den Räumen das Cover eröffnet. Foto: Archiv BOM

Der 30-jährige Gastronom Mico Smiljic übernimmt das Lokal der ehemaligen Johnny’s Bar und bringt ein Hauch von Spanien nach Interlaken. Wie es in einer Mitteilung heisst, will er vom 2. Juni bis zum 27. November am Höheweg 92 mit einem Tapas- und Weinrestaurant namens Cover für Feriengefühle sorgen.

Zuletzt habe der in Schangnau geborene Jungunternehmer fünf Restaurant- und Hotelbetriebe im Berner Oberland geführt und sei dabei für bis zu 90 Mitarbeitende verantwortlich gewesen. Als gelernter Restaurationsfachmann und Koch wisse er, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchten, um sich den täglichen Herausforderungen der Gastronomie zu stellen.

«Das Cover soll in keiner Weise in Konkurrenz zu anderen Betrieben stehen.» Mico Smiljic, Cover-Betreiber

«So setzt er insbesondere auf eine faire Mitarbeiterpolitik und verfolgt das Konzept der 4-Tage-Woche mit 100-Prozent-Lohnauszahlung, was es so in der Szene sonst nirgends gibt», heisst es weiter. «Ich weiss, wie es ist, jeden Tag an der Front zu stehen, und wie die Bedingungen in unserer Branche manchmal sein können, was mich schon immer sehr frustrierte. Denn eigentlich haben wir den schönsten Beruf, den es gibt», wird Mico Smiljic zitiert.

Er will mit spanischen Weinraritäten, Tapas-Gerichten aus regionalen Schweizer Produkten, Paella-Abenden und Sonntagsbrunchs punkten. «Das Gastronomieangebot in Interlaken ist schon sehr vielfältig, weshalb das Cover auch in keiner Weise in Konkurrenz zu anderen Betrieben stehen soll. Es wird eine Ergänzung sein, die zum Apéro und zu einem Häppchen vor dem grossen Abendessen einlädt und die Gäste dann wieder auf dem Heimweg mit einem Absackerli beglücken kann», so Smiljic. Zur Eröffnung lädt er am 2. Juni ab 16 Uhr alle Interessierten zu einem Gläschen Sprudelndem und Probierhäppchen ein.

