Zusammen mit dem bisherigen Sportchef Christoph Spycher hat er über das letzte Jahr hinweg die neuen Strukturen in der YB-Führungsetage ausgearbeitet. Verwaltungsratspräsident Hanspeter Kienberger ist bei den Young Boys seit 2012 am Werk und hat schon die eine oder andere Neuausrichtung erlebt. Nach den jüngsten Justierungen spricht er über…

Die Belastung für einen Sportchef im Spitzenfussball ist riesig, das haben auch wir im Verwaltungsrat von YB alle hautnah miterlebt. Wir sind froh, kann Christoph Spycher nach sechs intensiven Jahren in der neuen Struktur eine Entlastung erfahren. Aber ebenso froh sind wir, deckt er in seiner neuen Gesamtverantwortung einen noch grösseren Bereich ab.

…die neue Rolle von Christoph Spycher:

Er und wir alle haben immer gewusst: Christoph Spycher kann nicht ewig Sportchef von YB bleiben. Und er war zuletzt immer wieder sehr stark engagiert, an sieben Tagen und fast rund um die Uhr. Das ist auf Dauer nicht praktikabel. Deswegen haben wir mit ihm zusammen diese neue Struktur geschaffen. Er ist auch interessiert an einer persönlichen Weiterentwicklung. Jetzt wird er ein operativer Verwaltungsrat. Das Gute an der neuen Struktur wird sein, dass er uns mit all seiner Kompetenz erhalten bleibt. Spycher wird YB genau so weiterentwickeln, er wird YB genauso leben, wie er es bis anhin getan hat.