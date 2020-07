Erstmals seit 4 Jahren – Im Inselspital sind Vierlinge geboren worden In Bern hat eine Mutter gleich vier Kinder zur Welt gebracht. Das gab es in der Schweiz zuletzt vor vier Jahren. Die Babys seien wohlauf. UPDATE FOLGT

Elternfreuden hoch vier im Berner Inselspital. (Symbolbild) Foto: Manuela Matt

In Bern haben Vierlinge das Licht der Welt erblickt. Den Kindern gehe es gut, und sie könnten voraussichtlich in zwei Tagen das Spital verlassen, teilte das Inselspital am Freitag mit. Vierlingsgeburten seien selten, hiess es in der Mitteilung weiter. Das letzte Mal seien in der Schweiz vor vier Jahren Vierlinge zur Welt gekommen.

Weitere Angaben, etwa zum Geschlecht der Kinder, machte ein Sprecher des Inselspitals auf Anfrage vorerst nicht. Das Spital wolle zunächst mit den Eltern Rücksprache nehmen. Unwahrscheinlich ist hingegen, dass die Neugeborenen fotografiert werden dürfen.

( SDA / mb )