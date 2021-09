Nach Bundesratsentscheid – Im Inselspital lassen sich nun auch «Widerwillige» impfen Die Nachfrage nach Erstimpfungen ist mit der Zertifikatspflicht auch im Kanton Bern deutlich gestiegen. Für viele braucht es Überwindung. Quentin Schlapbach

Impfdosen, hier ein Set von Moderna-Spritzen, habe es mittlerweile genug, heisst es seitens der Berner Behörden. Foto: Raphael Moser

Impfzentrum Inselspital, kurz nach der Mittagspause. Vor dem Eingang bildet sich eine Schlange von gut 60 Menschen, die bis an die Hauptstrasse reicht. Sie alle stehen an, um sich – mit oder ohne Termin – gegen Covid-19 Impfen zu lassen.

Es ist der Tag, nachdem der Bundesrat die Ausweitung des Covid-Zertifikats bekannt gegeben hat. Wer ab Montag in ein Restaurant, Fitnessstudio oder Kino will, muss vorweisen, dass er entweder geimpft oder genesen ist oder kürzlich getestet wurde.

Eine junge Frau im dunkelblauen Sportpulli gönnt sich beim Anstehen ihr Zmittag. Sie wirkt nicht gerade glücklich. Ja, sie stehe «sehr widerwillig» hier, gibt sie zu Protokoll. Nach dem gestrigen Bundesratsentscheid sei für sie aber klar, dass die Impfung von nun an der Preis sei, um am sozialen Leben teilzunehmen. Weshalb sie die Impfung bisher ablehnte, will sie nicht näher ausführen. Es seien «persönliche Gründe», sagt sie.