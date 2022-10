Welche Tiere landen im Tierheim? – Im Idealfall passt das Tier zum Sofa Ein Besuch im neuen Berner Tierzentrum in der Eymatt zeigt: Die Beziehung zwischen Mensch und Tier hat sich gewandelt. Simone Klemenz

Wer schaut mir da zum Fenster rein? Jeder Hund haust im neuen Berner Tierzentrum in einer Art 1-Zimmer-Wohnung. Foto: Adrian Moser

Mehrere grüne Augenpaare blicken neugierig durch die Scheibe. Bei den 32 Katzen herrscht WG-Stimmung. Sie teilen sich ihre Räume im neuen Tierheim auf der Waldlichtung Eymatt bei Bern im Durchschnitt zu viert. 10 Hunde wohnen auf der anderen Seite des lichtdurchfluteten Gangs. Jeder in einer Art 1-Zimmer-Wohnung mit Körbchen, Zwinger und Fressnapf. Vor einem Monat sind sie alle vom sanierungsbedürftigen Tierheim in Oberbottigen in die Eymatt umgezogen. Nun heisst es warten. Warten auf eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer.