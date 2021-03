Kleinkrieg um Gratisparkplätze – Im Herzen von Köniz kämpfen Migros und Coop gegen Aldi Es ist ein Seilziehen zwischen den Grossen im Detailhandel, Thema sind die Parkplätze: Migros und Coop finden keinen Gefallen an einem Aldi in Köniz. Stephan Künzi

Rechts geschäftet der Swisscom-Shop, links wird Aldi einziehen: Die alte Coop-Baracke erwacht zu neuem Leben. Foto: Beat Mathys

Eigentlich geht es um eine vergleichsweise kleine Sache. «Mieterausbau Verkaufsgeschäft», steht in einer Baupublikation von Mitte Januar für das Zentrum von Köniz. Ihr zufolge bekommt der Swisscom-Shop in der alten Coop-Baracke einen neuen Nachbarn: Aldi will die Fläche übernehmen und für seine Zwecke herrichten – mit einer neuen Kälteanlage auf dem Dach und Leuchtreklamen auf dem Vordach und an den Fassaden.

Mit der neuen Filiale stösst Aldi nicht nur ins Herz der grossen Vorortsgemeinde vor, sondern auch in die unmittelbare Nähe von Migros und Coop. Diese besetzen den Platz seit Jahr und Tag mit je einem Einkaufszentrum – und damit wird aus der kleinen plötzlich eine ziemlich grosse Sache, die die geplante Eröffnung noch diesen Frühling infrage stellt.