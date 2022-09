Stararchitekt aus Steffisburg – Im «Gschwend» gescheitert – in London gefeiert Stefan Lengen hat einen der ersten Entwürfe für die Überbauung des Gschwend-Areals in Steffisburg vorgelegt. Heute ist er gefeierter Architekt in London. Marco Zysset

Die drei Männer am Tisch auf der Terrasse im Adler an der Unterdorfstrasse in Steffisburg diskutieren angeregt. Es geht um die Überbauung auf dem Gschwend-Areal gleich gegenüber. Es ist in einem Tempo in eine Höhe gewachsen, wie man es in Steffisburg nicht gewohnt ist. Ist das nun schön? Oder zumindest passend, so mitten im Dorf? Und überhaupt: Sind solche Überbauungen noch zeitgemäss? Das Gespräch wogt intensiv hin und her.