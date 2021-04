Sanierung Freibad Weyermannshaus – Im grossen, leeren «Weyerli»-Becken Das Freibad im Westen von Bern bekommt einen neuen Boden, ein Filter klärt künftig das Wasser. Und: Gäste müssen nicht mehr in konzentrierter Chlormenge schwimmen. Sabine Gfeller

Ausnahmsweise ist das Becken des Freibads Weyermannshaus mit Schritten statt Schwimmzügen zu durchqueren. Seit letztem Herbst sind hier Bauarbeiter am Werk. Foto: Raphael Moser

Ein seltener Anblick: das leere Becken im Freibad Weyermannshaus. Grau, braun, trocken und so gross wie zwölf 50-Meter-Schwimmbecken. Einige Menschen in oranger Montur sind zu sehen. In der Mitte ragen die Säulen der Betoninsel empor, wo sich sonst die Badegäste ausruhen.

Im Gegensatz zu anderen Freibädern bleibt hier das Wasser normalerweise auch den Winter über im Becken. Es schützt den Boden vor Frost, der sich in den Zementstein fressen und den Boden noch poröser machen würde. Denn auch so versickert tonnenweise chlorhaltiges Wasser im Boden des Schwimmbeckens. Bis letztes Jahr waren es 300’000 Liter – pro Tag. Apropos Chlor: Das Wasser floss ungeklärt vom «Weyerli» in den Wohlensee ab.