Casimir Platzer im Interview – «Im Garten unseres Hotels hing ein Strick an einem Baum» Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer spricht über Kritiker aus den eigenen Reihen, persönliche Anfeindungen und seine Rolle als Widersacher des Bundesrats. Claudia Salzmann , Quentin Schlapbach

Der höchste Schweizer Wirt: Casimir Platzer, Präsident des Wirteverbands Gastro Suisse. Fotos. Beat Mathys

Der Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer steht seit der Corona-Krise im Fokus. Mit markigen Worten kämpft er für seine Branche – für Härtefallgelder und gegen Lockdowns. Wir treffen den Berner Oberländer zum Interview im Café Fédéral am Berner Bärenplatz, einen Steinwurf vom Bundeshaus entfernt. Platzer erscheint in Anzug und blütenweissem Hemd mit rot-weisser Pochette und einem Pin seines Branchenverbandes. Er nimmt im Bundesrats-Säli im ersten Stock Platz. Mit vielen aktuellen und ehemaligen Bundesräten ist er per Du. Von der Wand blicken ihm sämtliche Mitglieder der Landesregierung seit 1848 entgegen. Sein eigenes Porträt findet er gestellt, schaut aber artig in die Kamera.