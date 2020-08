Kehrseite des Corona-Sommers – Im Gantrischgebiet bleibt mehr Ghüder liegen Roland Iseli regt sich auf. Der Run auf die Berge beschert dem Wirt der unteren Gantrischhütte Abfall, den die Leute gratis bei ihm entsorgen. Stephan Künzi

Der Kübel mit dem schwarzen Sack wäre eigentlich nur für die Gäste des Kiosks gedacht. Doch Roland Iseli, Wirt in der unteren Gantrischhütte, findet hier auch immer wieder Abfall, der nicht aus seinem Betrieb stammt. Foto: Iris Andermatt

Einverstanden. An diesem Tag haben nicht allzu viele Leute die Fahrt ins Gantrischgebiet unter die Räder genommen. Erstens ist es mitten in der Woche, und weil die Schule wieder angefangen hat, sind viele wieder an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Und zweitens haben die Meteorologen nicht allzu stabiles Wetter angekündigt. Die schwarzen Wolken hinter der markanten Bergkette lassen befürchten, dass es tatsächlich schon bald ein Gewitter geben könnte.