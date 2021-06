Badewetter im Marzili – Im Freibad bleibt nur ein Hauch von Corona Endlich Sommer. Auf der Liegewiese im Marzilibad scheint die Pandemie vergessen zu sein. Masken sind kaum mehr zu sehen. Sabine Gfeller

Am Freitagvormittag sind noch nicht allzu viele Leute im Marzilibad. Doch das dürfte sich spätestens am Wochenende ändern. Foto: Raphael Moser

26, 27, 26, 28, 29, 30 Grad. Diese Temperaturen gibt die Wetter-App für die nächsten Tage an. Dazu eine Sonne und höchstens vereinzelt Wölkchen. Der langersehnte Sommer ist da. Wie ist die Stimmung in den Freibädern? Ein Augenschein im Freibad im Berner Marziliquartier.

Am Freitagvormittag liegen auf der Wiese vereinzelt Menschen auf ihrem Badetuch: Eine Frau liest ein Buch, ein Paar plaudert zusammen. Ein Spatz scheint gerade ein Bad genommen zu haben: Seine Federn sind feucht und zerzaust. Ein Mann schreitet vom Haupteingang her auf die Wiese. Toni Rütti ist pensionierter Fachjournalist. «Wieder mal draussen in der Badi zu sein, ist herrlich.» Er habe das Gefühl, dass die Pandemie hoffentlich bald zu Ende sei.