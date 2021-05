Kündigungswelle in Sumiswald – Im Forum rumort es gewaltig Walter Freund wurde angestellt mit dem Auftrag, das Sportzentrum wirtschaftlich in Schwung zu bringen. Der Geschäftsführer geht unzimperlich ans Werk. Susanne Graf

Entspannt auf Besserung hoffen? So interpretiert Walter Freund seinen Auftrag im Forum Sumiswald nicht. Foto: Raphael Moser

Mit Vorschusslorbeeren und grossen Erwartungen wurde Walter Freund letzten Oktober ins Amt eingesetzt. Der neue Geschäftsführer der Forum Sumiswald AG soll das finanziell arg ins Schlingern geratene Kurs- und Sportzentrum auf wirtschaftlichen Erfolg trimmen.

In Freund sei eine Persönlichkeit gefunden worden, «die in der Gemeinde wohnt, sich für das Forum einsetzt und die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, das Forum in eine neue, erfreulichere Richtung zu führen». Das schrieb der Sumiswalder Gemeinderat in der Botschaft, in der er dem Stimmvolk ein Darlehen über 850’000 Franken schmackhaft machte. Damit der neue Geschäftsführer nicht als erste Handlung Konkurs anmelden müsse, sondern den nötigen Schnauf habe, die im Forum notwendigen Massnahmen zur Besserung einzuleiten. Das Volk stimmte mit 232 Ja zu 21 Nein zu.