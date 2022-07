Krankes Mittelmeer – Im Fischkindergarten von Marseille Französische Forscher päppeln Populationen von Mittelmeerfischen auf und wollen so gegen das Fischsterben ankämpfen. Lohnt sich dieser enorme Aufwand? Clara Hellner

Beim Freilassen von aus der Wildbahn stammenden Fischlarven ist schwer zu erfassen, wie sich das auf das fragile Gleichgewicht des Ökosystems auswirkt. Foto: Remy Durbas

Er trägt eine weisse Kapuzenjacke und einen Hipsterbart. Fast regungslos beobachtet Meeresbiologe Damien Einsargueix einen Schwarm gelblich schillernder, junger Meerbrassen in einem der Aquarien, die in einem blauen Container im Marseiller Industriehafen stehen.

Noch vor wenigen Wochen schwammen sie als Larven einige Kilometer von hier im Meer, wo viele kleine Fische des Mittelmeers ihre Eier ablegen. Einmal geschlüpft, lassen sie sich von der Meeresströmung an die Küsten vor Marseille tragen. Dort, in den Korallen und Seepflanzen, sind die millimetergrossen Larven geschützt vor Raubfischen und finden den Krill und Plankton, von dem sie sich ernähren.

Doch die Küstenlandschaften, die für die Fischlarven so überlebenswichtig sind, verändern sich. Millionen Touristen, die jedes Jahr die Strände bevölkern, bringen Sonnencreme und Abfälle ins Mittelmeer. Mikroplastik und zahlreiche andere Schadstoffe bedrohen Korallenriffe besonders in den seichten Küstengebieten des Mittelmeeres genauso wie Seegraswiesen, Algen und wirbellose Kleinsttiere.

An den Küsten des Mittelmeeres schwimmt tonnenweise Abfall und Mikroplastik. Foto: Remy Durbas

Und Industriehäfen wie etwa der vor Marseille hinterlassen betonierte Küsten aus Hafenbecken und Docks.

Von Natur aus ist die Nachwuchsstrategie der Fische auf Verluste ausgelegt, nur ein kleiner Teil der ausgesetzten Eier wächst zum Jungfisch aus. Doch der schwindende Lebensraum an der Küste führt dazu, dass die Zahl der überlebenden Larven, die sich nur treiben lassen und so nicht einfach die bleibenden Korallenriffe ansteuern können, bedrohlich sinkt. Gemäss EU-Berichten sind die Fischbestände im Mittelmeer inzwischen auf ein Zehntel der ursprünglichen Grösse geschrumpft. Ohne Nachwuchs können sie sich nicht erholen.

Um diesem Fischsterben etwas entgegenzusetzen, fangen Damien Einsargueix und seine Kollegen des Unternehmens Ecocean die Larven noch auf dem offenen Meer ein und ziehen sie am Marseiller Hafen in Aquarien gross – sechs Monate lang, dann setzen sie die Fische ins Küstengewässer aus.

Tausend Larven pro Monat

Können diese Fischkindergärten der Dezimierung der mediterranen Fischpopulation wirklich etwas entgegensetzen? Die Idee, Gewässer aufzufüllen, wie man Wälder wieder aufforstet, ist nicht neu: Schon im 19. Jahrhundert setzten Sportfischer in kalifornischen Seen und Flüssen Forellen aus. Weil sie dabei Fischspezies freiliessen, die bislang in diesen Gewässern nicht vorkamen, hatte das verheerende Folgen für die ursprüngliche Flussbevölkerung. In den kalifornischen Klamath Mountains etwa erholte sich die Froschpopulation erst, als das Aussetzen von Fischen beendet wurde und die Kaulquappen wieder ungestört aufwachsen konnten.

Um das zu vermeiden, setzen die Marseiller Meeresbiologen keine in Aquakultur geborenen Fische aus, sondern ziehen Tiere aus von Wildfischen ins Mittelmeer gelegten Eiern gross. Damien Einsargueix erklärt das im feuchtkalten Container am Marseiller Hafen voller Begeisterung. Zu Brutzeiten, etwa im Oktober, fangen sie manchmal tausend Larven pro Monat.

In der Kühlbox auf den Meeresgrund

Dann machen Einsargueix und seine Kollegen sich daran, die Larven ans Leben im Aquarium zu gewöhnen, an Schritt für Schritt wärmeres, sauerstoffreicheres Wasser. Einsargueix zeigt auf eines der Aquarien, in dem die millimetergrossen, bis auf die schwarzen Augen und die rötlichen Kiemen fast transparenten Larven schwimmen. Einsargueix kann lange über die Fische in den Aquarien reden. Die orangefarbenen Rotbarben – «ein Fisch für die Bouillabaisse», sagt Einsargueix und lächelt.

Wenn sie dann nach sechs Monaten Aufzucht von einigen Millimetern auf etwa sieben Zentimeter gewachsen sind, lassen Einsargueix und seine Kollegen ihre Fische wieder frei, zum Beispiel am Deich vor dem Strand der Marseiller Innenstadt. Sie lassen die Fische in eine Art Kühlbox schwimmen und fahren diese mit einem Schlauchboot aufs offene Meer. Es ist einer der Momente, die Einsargueix an seiner Arbeit am liebsten mag, das Hinuntertauchen mit der Kühlbox auf den Meeresgrund, wenn die Fische zum ersten Mal im Mittelmeer schwimmen. Ganz auf sich gestellt, sagt er, liessen sie die Fische trotzdem nicht.

Die französischen Meeresforscher lassen die aufgezogenen Jungfische frei. In den käfigartigen Gerüsten können sich die Fische verstecken, und Krill und Krabben siedeln sich dort an. Foto: Remy Durbas

Damit die über Monate gepflegten Jungfische auch in den ersten Monaten im Meer Unterschlupf und Futter finden, montieren die Meeresbiologen Gerüste aus Aluminium oder Holz unter Docks und an Ankerketten. In den käfigartigen Konstrukten können sich die Fische verstecken – und in den Austern, welche die Meeresbiologen vor dem Versenken ins Meer zwischen die Gitterstäbe setzen, siedeln sich Krill, Krabben und Sediment an, Futter für die Jungfische.

Hunderte Öltanker

Die Ansiedlung in den Küstenregionen sei tatsächlich ein wichtiger Zeitpunkt in der Entwicklung der Jungfische, sagt Meeresbiologin Carolin Müller vom Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen. Und die Zerstörung der Küsten damit ein Problem. Aber weitere menschengemachte Einflüsse wirkten sich auf das Überleben der Jungfische aus, etwa die Verschmutzung. Jedes Jahr durchkreuzen 200 bis 300 Öltanker das Meer, immer wieder kommt es dabei zu Zwischenfällen, bei denen Öl ins Wasser gelangt. «Dazu kommen durch den Klimawandel veränderte Temperatur, Salzgehalt, Wassermassen und Meeresströmungen, die für das Überleben von Jungfischen mitbestimmend sind», sagt Carolin Müller.

Tanker und Kreuzfahrtschiffe warten im Hafen von Marseille. Die Schifffahrt hinterlässt im Mittelmeer immer wieder grosse Ölspuren und Abfall. Foto: Gerard Julien (AFP)

Die Meeresbiologin gibt den südfranzösischen Meeresbiologen von Ecocean zwar recht, wenn sie darauf verweisen, dass im Hinblick auf die Bedrohungen für den mediterranen Fischbestand schon viel passiert sei. Die Europäische Union etwa legt jedes Jahr Fangquoten fest, ausserdem wurden Schutzzonen im Mittelmeer eingerichtet. Und trotzdem ist das Problem der Überfischung nicht aus der Welt. «Die tatsächlichen Fangzahlen übersteigen mitunter die von der Wissenschaft vorgeschlagenen Quoten, ausserdem scheinen die Fischereikontrollen ausbaufähig», sagt Carolin Müller.

Das Mittelmeer ist krank

Die UN Food and Agriculture Organization bewertet fast das ganze Mittelmeer, 85 Prozent, als überfischt. Schon heute kommt nach Zahlen der Organisation fast die Hälfte der aus dem Mittelmeer geholten zwei Millionen Tonnen Fisch aus Aquakulturfarmen, der Anteil an wild lebendem Fisch am Gesamtfang ging in den letzten zehn Jahren immer weiter zurück.

«Kontrollen können an der zerstörten Küste kurzfristig auch nichts ändern.» Damien Einsargueix, französischer Meeresbiologe bei Ecocean

Auch Einsargueix findet, es brauche mehr Kontrollen für Fischerei und Schutzzonen. «Aber an der zerstörten Küste kann das kurzfristig auch nichts ändern», sagt er. Hafenindustrie und Touristenabfälle bleiben, Korallenriffe brauchen Jahrzehnte, um nachzuwachsen. Doch hinter dem Aufziehen der Larven stecke auch wieder ein menschlicher Eingriff ins Ökosystem, relativiert Carolin Müller. Auch wenn die aus der Wildbahn gefangenen und aufgezogenen Larven nicht mit denselben Risiken verbunden sind wie beim Freilassen von in Zuchthaltung geborenen Fischen, die etwa in Dänemark wild aufgewachsene Lachse verdrängten.

Doch letztlich bleibt die Frage, ob die Larvenaufzucht etwas gegen das Fischsterben bringt. Fragt man Damien Einsargueix nach Zahlen zu den wissenschaftlich messbaren Effekten der Larvenaufzucht, erzählt er von einem Forschungsprojekt, welches sie im ersten Jahr durchführten. Gemeinsam mit Forschern der Universität Perpignan markierten die Meeresbiologen die ausgesetzten Jungfische mit einem fluoreszierenden Farbstoff, den sie unter die Schuppen injizierten. Ein Jahr nach der Freisetzung gingen sie auf Tauchgang – und sahen, während teils stundenlangen Ausharrens auf dem Meeresboden, die Hälfte der freigelassenen Fische wieder. Die Fischbevölkerung, die sich vor der Küste Marseilles beim Schnorcheln beobachten lässt, lässt sich durch das Projekt wahrscheinlich wirklich aufstocken. Doch das ist in einem kleinen Rahmen.

«Ich bezweifle, dass das Aussetzen von Jungfischen auf lange Sicht etwas ändert.» Carolin Müller, Meeresbiologin Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen

Das Fischsterben im Mittelmeer ist aber letztlich Symptom eines kranken Ozeans. Doch ein Blick auf grösser angelegte Auswertungen stimmt pessimistisch. «Schaut man auf die globalen Fischpopulationen, bezweifle ich, dass das Aussetzen von Jungfischen auf lange Sicht etwas ändert», sagt Carolin Müller.

Angesichts der alarmierenden Zahlen zum Zustand des Mittelmeers stellt sich also die Frage, ob all der von Damien Einsargueix und seinen Kollegen betriebene Aufwand für die Aufzucht der Larven nicht anderswo besser eingesetzt wäre. Zum Beispiel für Massnahmen gegen die krank machenden Probleme – gegen veränderte Meeresströme, Temperaturschwankungen und Wasserverschmutzung.



