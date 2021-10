Bern Ballett zeigt «La Divina Comedia» – Im Fegefeuer wird es auch für das Publikum heiss Ein sinnliches Gesamtkunstwerk, das der Hölle den Schrecken austreibt: Estefania Miranda und das Berner Ballett begeistern mit «La Divina Comedia». Marianne Mühlemann

Aus dem «Purgatorio» gibt es kein Entrinnen: Szene aus Estefania Mirandas «Divina Comedia» für Bern Ballett. Foto: Gregory Batardon

Teuflisch-schön ist er, der Luzifer. Ein verführerischer Jüngling mit schlangenhaft-elastischem Körper (toll gespielt von Andrey Alves). Er scheint sich über das Publikum zu mokieren, wie er lässig dasteht und sich die langen Haare frisieren lässt. Ein Gebieter, der seine Gäste erwartet. Die einen kommen früher, die anderen später, je nachdem, wann der Tod die Sündigen holt.

Da werden Totenköpfe wie Plüschbären liebkost und zur Vorspeise ungetaufte Kinder genascht.

Das goldene Tor, vor dem Luzifer wartet, führt nicht in einen festlichen Speisesaal, sondern in die Hölle. Da werden Totenköpfe wie Plüschbären liebkost und zur Vorspeise ungetaufte Kinder genascht. Grausig, auch wenn es ganz manierlich zu- und hergeht. Wenigstens die Geigen im Orchestergraben reagieren. Sie winseln in zerbrechlich hohen Glasfaserklängen, sobald oben beim Fressen ein Knöchlein bricht.