Finnland – früher selber neutral – tritt der Nato bei und liefert schwere Waffen an die Ukraine. Wie sieht Aussenminister Pekka Haavisto die Schweizer Neutralität?

«Nach dem 24. Februar realisierten wir, dass wir in einem total neuen Europa leben und dass dies neue Risiken für Länder wie Finnland und Schweden bringt», sagt der finnische Aussenminister Pekka Haavisto.

Nach unserem EU-Beitritt 1995 waren wir nicht mehr neutral, weil wir seither aktiv an den politischen Entscheiden der EU beteiligt sind. Aber wir sind militärisch blockfrei geblieben.

Aufgrund unserer Geschichte sind die Finnen sehr auf ihre Sicherheit ausgerichtet. Als Russland im Februar 2022 die Ukraine überfiel, fragten sich die Finnen als Erstes: Könnte das auch uns passieren? Und was, wenn ein Angreifer sogar nukleare oder chemische Waffen einsetzen würde? Wie könnten wir widerstehen? So kam es zum Entscheid, der Nato beizutreten. Er fiel im Parlament mit 188 zu 8 Stimmen.

Es gab im Frühling eine kurze, aber sehr intensive Debatte. Am bemerkenswertesten: Sogar das Linksbündnis, bei dem die Blockfreiheit Teil des Parteiprogramms war, änderte seine Position.

Bis dahin war die militärische Unabhängigkeit in der finnischen Gesellschaft tief verankert.

Finnland ist rund achtmal so gross wie die Schweiz und hat 5,5 Millionen Einwohner. Seine Grenze zu Russland ist über 1300 Kilometer lang. Bis letztes Jahr zählte Finnland wie die Schweiz zu den neutralen und blockfreien Ländern in Europa. Im Mai 2022 beschloss das Land, der Nato beizutreten. (hä)

Pekka Haavisto ist seit 2019 Aussenminister von Finnland, heute im Kabinett der 37-jährigen Ministerpräsidentin Sanna Marin. Der 64-jährige Politiker gehört zum Grünen Bund, wie die Grünen sich in Finnland nennen. In früheren Regierungen war Haavisto Umweltminister und Minister für internationale Entwicklung.

Ich war zuvor kein Befürworter eines Nato-Beitritts. Aber nach dem 24. Februar realisierten wir, dass wir in einem total neuen Europa leben und dass dies neue Risiken für Länder wie Finnland und Schweden bringt.

An der Grenze ist es sehr ruhig. Unmittelbar nach unserem Beitrittsgesuch bei der Nato haben wir von den USA, Grossbritannien und wichtigen EU-Ländern Sicherheitsgarantien bekommen. Die Menschen in Finnland schätzen diese Garantien. Aber der Artikel 5 des Nordatlantikvertrags wird erst nach Abschluss des Beitrittsprozesses seine volle Wirkung entfalten.

Die Schweiz hält an ihrer Neutralität fest. Ist das im heutigen Europa noch möglich?

Die Schweiz erlaubt Deutschland, Dänemark und Spanien nicht einmal, Waffen aus Schweizer Produktion an die Ukraine weiterzugeben.

Das ist mir bekannt. Jedes Land fällt seine eigenen Entscheidungen, ich möchte keinen Druck ausüben. Aber auch für Finnland und Schweden waren die Waffenlieferungen keine einfache Entscheidung. Auch wir hatten eine lange Tradition, keine Waffen in Konfliktzonen zu senden. Doch dann schauten wir den Artikel 51 der UNO-Charta an. Dort steht, dass jedes UNO-Mitglied, das angegriffen wird, das Recht hat, sich selber zu verteidigen und andere um Hilfe zu bitten. In dieser Situation bedeutet das: Die Ukraine wurde angegriffen und hat um Hilfe gebeten. Darum müssen wir helfen.