Glücklich: Marco Kohler feiert einen Achtungserfolg. Foto: Freshfocus

Es ist aus Berner Sicht eine der schönsten Storys der Skisaison. Marco Kohler gewinnt den Abfahrtseuropacup und sichert sich damit einen Weltcup-Fixplatz für den nächsten Winter. Nun mag das in Zeiten, da die Schweizer auch auf höchster Bühne fast schon reihenweise triumphieren, nicht die ganz grosse Meldung sein. Die Geschichte des 25-jährigen Oberländers aber, sie berührt.

2020 stürzt der Meiringer am Lauberhorn als Vorfahrer schwer, der Hubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus. Die Fortsetzung seiner einst so verheissungsvollen Karriere ist alles andere als gewiss, die physischen Probleme wollen nicht verschwinden.

Erst zwei Jahre später fährt er wieder Rennen, der Erfolg bleibt zunächst aus. In dieser Saison macht er nach schwierigem Beginn auf einmal auf sich aufmerksam, im Europacup feiert der gute Kumpel Marco Odermatts seine ersten Podestplätze, im Weltcup gelangt er just in Kitzbühel zu seinem Debüt.

Ausgerechnet in Kitzbühel, auf der für viele spektakulärsten Abfahrt der Welt, kommt der 25-Jährige zu seinem ersten Weltcupeinsatz. Foto: Keystone

Und nun steht er nach der Absage der beiden Europacupabfahrten von Saalbach noch vor dem Saisonfinal als Disziplinensieger fest, auch dank seines Triumphs Ende Januar in Frankreich. Erfolg auf höchster Stufe ist dem Mitglied des C-Kaders von Swiss-Ski damit nicht garantiert. Aber fürs Erste macht sich der Effort der letzten Jahre mit Sicherheit bezahlt.

