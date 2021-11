Hochansteckende Schweinepest – Im Ernstfall wäre das Sperrgebiet viel grösser Falls die Afrikanische Schweinepest in der Schweiz auftritt, sind rigorose Massnahmen nötig. Eine Krisenübung zeigt: Das wird zur Herkulesaufgabe. Hans Ulrich Schaad

Schutzanzüge und Desinfektionsmittel sind bei der Krisenübung allgegenwärtig. Foto: Beat Mathys

Gesperrt. Zutritt verboten. Nur Einsatzkräfte dürfen hinein. In diesem kleinen Waldstück in der Nähe des Waffenplatzes Sand bei Schönbühl ist in den letzten Tagen ein totes Wildschwein gefunden worden. Die Analyse des Bluts im Institut für Virologie und Immunologie (IVI) in Mittelhäusern hat ergeben: Das Wildschwein litt an der Afrikanischen Schweinepest. Die Behörden schlagen Alarm, um die hochansteckende Tierseuche unter Kontrolle zu bringen.

Das ist die Ausgangslage für diese Übung, mit der das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) sowie die kantonalen Veterinärdienste den Ernstfall testen. Nicht nur in Schönbühl, sondern während dreier Tage an über 20 verschiedenen Orten in der ganzen Schweiz.