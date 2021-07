Ein Ranger am Lauenensee – Im Einsatz für die Natur Ein Ranger soll im Naturschutzgebiet Gelten-Iffigen die Besucher in Sachen Naturschutz sensibilisieren.

Schön ist es am Lauenensee. Und so soll es auch bleiben. Foto: PD

Das Naturschutzgebiet in Lauenen ist ein essenzieller Bestandteil im touristischen Angebot der Destination Gstaad. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lauenen hat Gstaad Saanenland Tourismus laut eigener Mitteilung in diesem Sommer zum ersten Mal einen Ranger vor Ort. Lukas von Siebenthal schützt

das Gebiet rund um den Lauenensee. Er soll die Besucher für die Verhaltensregeln sensibilisieren.

Der junge Einheimische ist seit Mitte Juni im Einsatz. Von Siebenthal ist Landwirt und Jäger, kennt die Region und war im vergangenen Winter bereits als Loipenkontrolleur für Gstaad Saanenland Tourismus im Einsatz. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem auch die Besucherlenkung sowie der Unterhalt der Infrastrukturen.

