Eine Stadt macht sich frei – Im dunkelgrünen Bikini durch Bern Die Stadt feiert die Hitze. Menschen steigen in Badehosen in Busse, spazieren halb nackt durch die Gassen. Über ein Lebensgefühl, das jedes Jahr gleich ist – aber jetzt doch anders. Jessica King

Ein bekanntes Bild: In Badebekleidung durch das Altenbergquartier. Foto: Franziska Rothenbühler

Ein Abend in diesem Sommer. Es ist egal, welcher Abend, denn alle Abende sind gleich: Die Hitze steigt noch bis nach Mitternacht vom sonnengewärmten Asphalt, in Bars sitzen Menschen in kurzen Hosen, knappen Tops, auf den Tischen Bier, Wein, Aperol Spritz. An diesem Abend spazieren also zwei Badende vom Fluss hoch, am Pyri vorbei und steigen beim Kornhaus in den Bus. Barfuss, mit Aarebag, sie im noch nassen dunkelgrünen Bikini, er in schwarzen Shorts. Die irritierten Blicke ignorieren sie eiskalt – so eiskalt, wie sich momentan nur weniges anfühlt in der mediterranen Stadt Bern.