Freilichttheater in Signau – Im dritten Anlauf soll es klappen «Bärewirts Töchterli» kommt im Sommer 2022 vor dem Bären zur Aufführung. Nach der Verschiebung um ein weiteres Jahr haben die Liegenschaftsbesitzer das Okay gegeben. Stefan Kammermann

Hans Flückiger hofft, dass das Freilichttheater in Signau 2022 über die Bühne gehen kann. Foto: Raphael Moser

«Ich bin gerade etwas erleichtert», sagt Hans Flückiger, Projektleiter des Freilichttheaters «Bärewirts Töchterli», das eigentlich in diesem Sommer vor dem Gasthof Bären in Signau hätte über die Bühne gehen sollen. Doch bereits Anfang März hatten die Organisatoren das Freilichtspiel erneut um ein weiteres Jahr verschoben.

Der Grund: Corona-bedingt gab es keine Planungssicherheit. Mit diesem Entscheid ging es nun vorab darum, zu klären, ob der Gasthof Bären in Signau auch im kommenden Jahr für das Freilichttheater zur Verfügung stehen wird. «Wir haben von den Liegenschaftsbesitzern das Okay erhalten», so der Projektleiter weiter.