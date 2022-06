Frutiger am Race Across America – Im dritten Anlauf dürfte es klappen Peter Trachsel hat sich zum dritten Mal während Monaten auf das härteste Radrennen der Welt vorbereitet. Zweimal machte ihm Corona einen Strich durch die Rechnung. Nik Sarbach

Peter Trachsel hat sich unter anderem in einem Baucontainer, den er zum Fitnessraum umfunktioniert hat, auf das härteste Radrennen der Welt vorbereitet. Foto: Karin von Känel

Aller guten Dinge sind drei. Das Sprichwort trifft derzeit wohl auf kaum jemanden stärker zu als auf Peter Trachsel. Der 53-jährige Frutiger nimmt nächste Woche das Race Across America (RAAM), das härteste Radrennen der Welt, in Angriff. Zum dritten Mal.

Nun aber sieht es für Trachsel gut aus. In die USA hat er es zumindest schon mal geschafft: Derzeit gewöhnt er sich in Borrego Springs, Kalifornien, ans Wüstenklima. «Momentan haben wir tagsüber bis zu 44 Grad», sagt Trachsel am Telefon.