2:3-Niederlage in Olten – Im Derby getaucht Langenthal verliert nach einer schwachen Leistung in Olten 2:3 und damit erstmals in dieser Saison ein Derby. Der SCL erzeugte zu wenig Druck. Leroy Ryser

Oltens Stürmer Cédric Hüsler (Mitte) setzt Langenthals Abwehr unter Druck. Foto: Leroy Ryser

Vielleicht war es die vorweihnachtliche Müdigkeit beim SC Langenthal, die dazu führte, dass die Mannschaft von Jeff Campbell in Olten eine der wahrscheinlich schlechtesten Saisonleistungen geboten hat. Zu viele Fehler verursachten die Oberaargauer, ausserdem kam der EHCO gleich zwei Mal sehr glücklich zu Torerfolgen aus spitzem Winkel, bei welchen Torhüter Pascal Caminada für einmal nicht wirklich gut aussah. Die Solothurner gewannen so 3:2 und damals in dieser Saison erstmals ein Derby.

«Ja, das war wirklich nicht unsere beste Saisonleistung», kommentierte auch Stürmer Eero Elo. Zudem sei es schwierig gewesen, weil der Schiedsrichter die Regeln streng auslegte. «So haben wir heute in erster Linie Über- und Unterzahl geübt.» Viel mehr war an diesem Samstagabend in Olten aber nicht drin – auch Punkte gab es so für die Oberaargauer keine.

Doppelte Überzahl ungenutzt

Schon im ersten Drittel lag Langenthal mit zwei Toren in Rückstand. In der 11. Minute schoss Gary Nunn bei einem Entlastungsangriff aus spitzem Winkel das 1:0, bei dem es Caminada nicht gelang, das Torhütereck abzudecken. In Überzahl erhöhte schliesslich Janis Elsener (13.) auf 2:0 mittels Weitschuss. Der SCL hatte zwar gleich mehrmals seinerseits im Powerplay agieren dürfen, kurz vor dem 1:0 sogar während 52 Sekunden bei fünf gegen drei. Gefährlich waren die Oberaargauer aber nicht wirklich, auch weil Olten defensiv clever agierte. Zudem schien der EHCO zumeist agiler und vor allem aggressiver, Langenthal hingegen eher träge und zu wenig energisch.

Immerhin gelang dem SCL dann kurz vor dem Ende des zweiten Drittels noch das 1:2, als Dario Kummer in Überzahl im Slot angespielt wurde. Chancen waren in dieser Begegnung aber eher rar. Im Schlussdrittel gelang schliesslich beiden Teams je ein Überzahltor nach jeweils zweifelhafter Strafenauslegung der Referees, was zu einem kleinen Höhepunkt aus SCL-Sicht führte. Jack Walker lief nämlich beim 2:2 in der 50. Minute durch die EHCO-Abwehr, als würde sich ein Messer durch weiche Butter schneiden. Brennan Othmann erzielte jedoch in der 53. Minute das 3.2 für die Gastgeber, die alle drei Zähler holten.

«Andere müssen auf dem Sofa sitzen»

Grund zur Freude gab es deshalb «nur» im Vorfeld der Derby-Niederlage. Am Freitag wurde die Vertragsverlängerung von Eero Elo vermeldet, der definitiv bis zum Ende der Saison beim SCL bleiben wird. «Andere Eishockeyspieler müssen in der jetzigen Zeit zu Hause auf dem Sofa sitzen und ich darf spielen», nannte der Finne den Hauptgrund für die Vertragsverlängerung.

Er fühle sich wohl in Langenthal, er könne in einem guten Team spielen, welches auch etwas gewinnen könne. «Ich bin hier glücklich – auch wenn es mein Ziel war, in die NLA zurückzukehren», so Elo weiter. Ausserdem gefalle ihm die Stadt Langenthal an sich, auch weil sie etwas grösser als beispielsweise Langnau sei und dadurch selbst in Coronazeiten etwas mehr zu bieten habe. In der jetzigen Situation sei er glücklich, dass er ein Angebot erhalten habe, um hier zu bleiben. Immerhin hat er als zweifacher Familienvater damit auch ein wenig Planungssicherheit.