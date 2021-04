Brand am Ostersonntag in Köniz – Unter dem Dach brannte es – Mehrfamilienhaus evakuiert Am Ostersonntag ist in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Vier Personen wurden auf Rauchgasvergiftung untersucht. Ein Mann musste ins Spital.

Die Feuerwehr Köniz und die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern standen am Mösliweg gemeinsam im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Keystone

Am Ostersonntag hat es in einem Mehrfamilienhaus am Mösliweg in Köniz gebrannt. Die Meldung ging um 18.30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese mitteilt. Im Dachgeschoss gab es eine starke Rauchentwicklung. Die ausgerückten Einsatzkräfte evakuierten das Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr Köniz und die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Eine Brandwache sei bis Mitternacht gestellt worden.

Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort durch ein aufgebotenes Ambulanzteam untersucht. Ein Mann musste leicht verletzt ins Spital gebracht werden. Die betroffene Wohnung sei nicht mehr bewohnbar. Eine private Wohnlösung konnte gefunden werden. Die übrigen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Gemäss aktuellem Kenntnisstand ist der Brand aufgrund eines technischen Defekts an einem elektrischen Gerät ausgebrochen, schreibt die Kantonspolizei weiter. Die Ermittlungen zur Höhe des Sachschadens seien noch im Gang.

pkb/ngg

