Spitäler FMI AG verlässt Aeschi – Im Chalet Stampach wird bald nicht mehr gepflegt

Die Spitäler FMI AG beendet das Pflegeangebot im Chalet Stampach in Aeschi spätestens per Juni, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Chalet wurde 2009 vom Pflegeheim Frutigland übernommen, beide gehören seit 2017 zur Spitäler FMI AG. Von 13 bewilligten Pflegeplätzen sind aktuell 8 belegt, heisst es weiter. Rund 20 Mitarbeitende der Spitäler FMI AG arbeiten im Haus.

Die vorhandene Infrastruktur genüge den heutigen Anforderungen an Langzeitpflegeplätzen nicht mehr: Eine Mehrzahl der Zimmer habe etwa keine eigene Toilette oder Dusche. Um den Ansprüchen an ein zeitgemässes Pflegeheim zu genügen, müsste das unter Denkmalschutz stehende Haus umfassend saniert und modernisiert werden. Die Spitäler FMI AG hat verschiedene Optionen geprüft: «Es wären hohe Investitionen im Umfang von mindestens 2,5 Millionen Franken notwendig, die sich mit den 13 Pflegeplätzen nicht refinanzieren lassen», schreibt sie.

Das Unternehmen wolle sich deshalb auf den Standort in Frutigen konzentrieren. Dort wurden in den letzten drei Jahren 3,5 Millionen Franken in das Pflegeheim Frutigland investiert. «Weil hier die Belegung aufgrund der Umbauarbeiten reduziert wurde, stehen genügend Zimmer zur Verfügung, um allen heutigen Bewohnerinnen und Bewohnern des Chalets Stampach ein neues Zuhause anzubieten», heisst es weiter.

Stellen sind gesichert

Weil der Fachkräftemangel in der Langzeitpflege stark zu spüren sei, hat die Spitäler FMI AG aktuell mehrere Vollzeitstellen in der Langzeitpflege im Pflegeheim Frutigland und im Seniorenpark Weissenau Unterseen ausgeschrieben. Diese und weitere Vakanzen in den Betrieben der Spitäler FMI AG ermöglichen es, allen Mitarbeitenden der Pflege (8 Vollzeitstellen) und der Hauswirtschaft (3 Vollzeitstellen) des Chalets Stampach ein gleichwertiges Stellenangebot zu machen.

