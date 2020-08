Feuer in Rüdtligen-Alchenflüh – Im Burger King hats gebrannt Am Dienstagabend drang aus dem Dach der Fastfood-Filiale Rauch. Verletzt wurde niemand. Es entstand allerdings ein hoher Sachschaden.

Am Dienstagabend ist in Rüdtligen-Alchenflüh Rauch aus dem Dach eines Gastronomiebetriebes gedrungen, wie es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei heisst. Betroffen ist der Burger King an der Bernstrasse, wie Recherchen dieser Zeitung zeigen.

Im Bereich der technischen Infrastruktur gab es einen Brand mit starker Rauchentwicklung. Der Rauch entwich über das Dach und breitete sich zugleich bis ins Gebäudeinnere aus.

Die ausgerückte Regio Feuerwehr Kirchberg hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Sämtliche Mitarbeitende und Gäste hatten das Lokal beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbstständig und unversehrt verlassen. An der Infrastruktur des Gastronomiebetriebs entstand hoher Sachschaden.

Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

