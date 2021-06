Reisegeschichten aus der Leserschaft – Im Büsli bis nach Leningrad 1974 unternahmen Angelika (75) und Werner Klemenz (80) eine Hochzeitsreise der besonderen Art. Sie fuhren quer durch Europa – auch durch die damalige UdSSR. Melissa Burkhard

Ein Jass in der Abendsonne am Atlantik. Werner und Veronika Klemenz auf ihrer achtmonatigen Europareise. Ihre damaligen Arbeitgeber gewährten ihnen unbezahlten Urlaub. Fotos: PD

10 Wochen nach unserer Hochzeit ging es für uns in die Flitterwochen – in einem Campingbus. 251 Tage waren wir von da an unterwegs und nahmen 30’452 km unter die Räder – eine unvergessliche Zeit.

Wir hatten zuvor schon lange von einer Weltreise geträumt – meist nur halb ernst gemeint. Bis dann eines Tages die Worte fielen: «Warum eigentlich nicht?» So begannen wir mit der Planung, die beinahe zwei Jahre dauerte.

Statt die ganze Welt haben wir «nur» Europa bereist. Wir wollten in der uns zur Verfügung stehenden Zeit lieber weniger erleben, dafür dies umso länger und eingehender.