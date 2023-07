Der besondere Jobwechsel – Im Büro lachten sie ihn aus, als er sagte: «Ich kündige und werde Abenteurer» Der Australier Jack Thompson war unzufrieden mit seinem Leben – und gab ihm auf dem Velo eine ganz neue Wende. Nun ist er frei und doch auch voller Sorgen. Christian Brüngger

Immer neue Ziele, um im Business zu bleiben: Jack Thompson bei der Arbeit. Foto: Nick Howe

Jack Thompson (34) hat eine rare Arbeit: Der Australier verdient sein Geld als Rad-Abenteurer, ein Job, für den es weder eine Ausbildung noch ein Jobprofil gibt. Er hat beides selber erschaffen. Doch was heisst das überhaupt, im Beruf Rad-Abenteurer zu sein? Thompson, der im spanischen Girona lebt, beschreibt in diesem Text offen und in seinen Worten, was ein solches Leben gerade auch aus finanzieller Sicht bedeutet. Mehr zu seiner schillernden Biografie ist hier zu erfahren. Der Titel jenes Textes lautet: «Ich habe eine Drogensucht überwunden. Ich weiss, wozu ich fähig bin.»