In den Gebieten Seefeld, Göttibach, Hofstetten und im Bälliz startete das Team Grünanlagenunterhalt diese Woche mit den jährlichen Schnittarbeiten an den Bäumen, wie es in einer städtischen Mitteilung vom Mittwoch heisst. Ziel ist es, langfristig einen gesunden Baumbestand sicherzustellen und die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und dauern bis circa Mitte März. Aus Sicherheitsgründen müssen die jeweiligen Arbeitsbereiche abgesperrt werden. Die Stadt Thun ist bestrebt, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und bittet die Bevölkerung, die Signalisationen zu beachten.

Die städtischen Baumpflegespezialisten überprüfen die Bäume kontinuierlich auf deren Stand- und Bruchsicherheit, auf Krankheiten und Pilzbefall. In diesem Jahr müssen rund 40 Bäume im Stadtgebiet ersetzt werden. Dies entspricht bei einem Baumbestand von rund 6000 Bäumen circa einem halben Prozent. Unter anderem müssen beim Strandbad (Honu SUP) wegen eines Brandes zwei Bäume und beim Thunerhof eine Kastanie wegen Faulstellen gefällt werden. In der Berntorgasse werden sechs Blauglockenbäume ersetzt. Der Blauglockenbaum gilt als invasiver Neophyt und stellt eine Bedrohung der Biodiversität dar. Weil diese Bäume zu stark wachsen, haben sie an der Berntorgasse keine Zukunft. Entlang der Gewässer muss die Stadt verschiedene Bäume aufgrund von Biberschäden ersetzen.

Spuren des Bibers an einem Baum am Aarequai in Thun, aufgenommen im November 2022. Foto: PD/Henrietta Godet

Schliesslich hielt der Baum nicht mehr stand. Foto: PD/Hans Peter Blaser

Wo immer möglich, ersetzt die Stadt Thun die entfernten Bäume mit standortgerechten Jungbäumen. Im Jahr 2022 wurden total 56 neue Bäume gepflanzt. Das Baumkonzept von Stadtgrün bildet die Grundlage für den Baumersatz. Im Strassenraum bleibt für die Wurzeln oft wenig Platz. Um den neu gepflanzten Bäumen langfristig eine gute Lebensgrundlage zu schaffen, setzt die Stadt im Strassenbereich vermehrt Baumgrubensysteme und ein spezielles Substrat ein. Damit sich die neu aufgearbeiteten Baumstandorte stabilisieren können, werden die Bäume bis im Frühjahr 2024 gepflanzt. (pd)