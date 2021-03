Podcast «BZ us dr Box» – «Im Bett muss nicht immer nur ‹genagelt› werden» Nach 25 Jahren schliesst Katrin Dällenbach ihren Erotikladen im Berner Mattequartier. Im Podcast plaudert sie über Dildos, Vulva-Operationen und Frühlingsgefühle. Claudia Salzmann , Sibylle Hartmann

Eine Theoretikerin ist sie nicht, sondern eine Praktikerin. Das sagt Katrin Dällenbach über sich und ihr Sexleben. «Alle Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, kann ich als Sex-Therapeutin nutzen», sagt sie. Erlebnisse, die sie an Swinger-Partys und anderen freizügigen Anlässen gemacht hat, helfen ihr heute, um Leute in ihrer Sexualität zu beraten.

Seit 25 Jahren führt Katrin Dällenbach den Laden «Planet Love» beim Läuferplatz. Seit geraumer Zeit spürt sie den Onlinehandel, auch jetzt nach dem zweiten Lockdown haben Kunden ihre Ladentüre nicht gerade eingerannt. Mit dem Gedanken, zu schliessen, spielt sie schon eine Weile.

Ihr Umfeld habe geraten, auf einschlägigen Seiten Inserate zu schalten. Sie hat abgewunken und ihren Entscheid endgültig gefasst: «Ich habe mir immer gesagt, 25 Jahre will ich das machen. Jetzt habe ich es geschafft. Und muss sagen: Ich bin etwas müde geworden.» Im Sommer möchte sie ihren Laden schliessen, da aber bereits Nachmieter ihr Interesse angemeldet hätten, wird Planet Love zum letzten Mal im Mai pulsieren.

«Nach den Kursen besser im Bett»

Zum Pulsieren und Vibrieren brachte sie seit 1996 nicht nur das Mattequartier, sondern ganz Bern. Damals sorgte sie mit dem ersten Sextoy-Laden spezialisiert auf Frauen und Paare für Furore. Für Frauen wie auch für Männer organisiert sie später Kurse, wie man seine Partnerin oder seinen Partner sexuell glücklich macht. «Das ist nicht peinlich, sondern es wird jeweils viel gelacht. Anscheinend auch etwas gelernt, denn ich habe vernommen, dass die Leute nach den Kursen besser im Bett geworden sind», sagt sie und lacht.

Die 66-Jährige macht heute trotz Corona-Krise und der nahen Schliessung einen zufriedenen Eindruck. «Alles, was ich mir im Leben gewünscht habe, ist eingetroffen», sagt die sympathische Bernerin. Die SRF-Sendung «Schweiz Aktuell» berichtete über sie, und sie sass auch schon im Studio von Kurt Aeschbacher. Nicht nur dort spricht sie so unverkrampft über Sexualität, als ginge es um einen tollen Schnitt eines Kleides oder eine passende Frisur.

«Viele mögen ihren Körper nicht»

Noch immer wünscht sie sich, dass die Gesellschaft unverkrampfter mit dem Thema umginge. «Viele mögen ihren Körper nicht oder wissen nicht wie ihr Geschlecht anfassen. Dabei ist es learning by doing», sagt sie. Lernen, indem man an sich experimentiert und erforscht. Ganz fertig ist ihr Planet Love auch nach der Ladenschliessung nicht, die Verkaufsschlager – der Womanizer und beliebte Vibratoren, Gleitgels, Massageöle – wird sie weiterhin vertreiben. Bei ihrer Gynäkologin in der Praxis wird Dällenbach weiterhin als Sexualtherapeutin tätig sein.

Auf den kommenden Sommer freut sie sich besonders, weil sie Zeit fürs Marzili, ihr Grosskind und Jassabende haben wird. Und vielleicht wird sie auch wieder erotische Cabaret-Abende organisieren. Denn worum dreht sich doch unser ganzes Leben? Ums Lachen, die Liebe und die Lust.