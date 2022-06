Erstmals seit elf Jahren – Im Berner Tierpark sind Elch-Zwillinge zur Welt gekommen Bereits vor einigen Wochen gab es im Dählhölzli Zuwachs bei den Elchen. Ab Samstag sind die Jungtiere und ihre Mutter in der Elchanlage zu sehen.

Die jungen Berner Elch-Zwillinge. Foto: zvg Tierpark Bern

Im Berner Tierpark Dählhölzli sind kürzlich erstmals seit elf Jahren wieder junge Elche zur Welt gekommen. Es handelt sich um Zwillinge, welche die ersten Wochen zusammen mit ihrer Mutter in einem nicht einsehbaren Gehege verbrachten.

Ab Samstag leben die beiden Jungtiere und ihre Mutter wieder in der grossen Elchanlage, wie die Tierparkdirektion am Freitag mitteilte. In dieser Anlage werden sie auch für Besucherinnen und Besucher zu sehen sein.

Trinkt am Anfang bis zu drei Liter Muttermilch pro Tag: einer der neugeborenen Elche im Berner Tierpark. Foto: zvg Tierpark Bern

Nach einer Tragzeit von etwa acht Monaten kamen die beiden Elch-Kinder am 22. Mai zur Welt. Sie trinken am Anfang ihres Lebens ausschliesslich fettreiche Muttermilch – bis zu drei Liter pro Tag. Ab zwei bis drei Wochen nehmen sie auch erste pflanzliche Nahrung zu sich, etwa frische Triebe und Wasserpflanzen.

Eine umfangreiche Bodensanierung trug laut der Mitteilung zum Berner Zuchterfolg bei: Vor ein paar Jahren wurde entdeckt, dass es in der Elchanlage Parasiten gab. Die Anlage ist nun von Parasiten befreit, wie Doris Slezak vom Berner Tierpark am Freitag auf Anfrage erläuterte.

Die grösste Hirschart hält der Tierpark Bern seit den 1940-er Jahren und freute sich regelmässig über Nachzuchten. Laut Slezak kommt es bei Elchen recht häufig vor, dass Zwillinge zur Welt kommen.

SDA/nfe

