Literarischer Herbst Gstaad – Im Berner Oberland geht der Blick literarisch nach Osten Diesen Krieg in Worte fassen: Die 12. Ausgabe des kleinen, feinen Festivals in Gstaad und Umgebung wartet mit einem Osteuropa-Schwerpunkt auf. Alexander Sury

Tiefenbohrungen in die russische Seele: Der Autor Michail Schischkin lebt seit 1995 in der Schweiz. Foto: zvg

Der letzte Eintrag datiert vom 26. Februar 2022, zwei Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine: «Du willst noch retten / was zu retten ist / nur wie? / ein Wechselbad ist diese Zeit / ihr Siegel: / Bitterkeit.» Oder da ist eine Fotografie, die den Blick der Betrachterin trifft und nicht mehr loslässt, sodass sie darüber schreiben muss; das kann das Foto einer geisterhaften Pflanze in einem Tschernobyl-Buch sein oder das rauchvernebelte Gesicht eines Grubenarbeiters in einer Ausstellung in Kiew. Oder noch mal anders: Mit einem multimedialen E-Book über Russlands Geschichte der letzten 200 Jahre historische Tiefenbohrungen machen, um die Gegenwart besser zu verstehen.