In Pause Spielpraxis gesammelt – Im Ausland die Form konserviert Der Re-Start im Unihockey erfolgt am Wochenende. Einige Spieler von Floorball Köniz sammelten während der Zwangspause Spielpraxis im Ausland. Adrian Lüpold

Die Könizer Tormaschine Manuel Maurer spielte während der Pause in der Schweiz bei den Växjö Vipers in Schweden. Foto: Manuel Zingg

Schweisstreibende Trainingseinheiten unterstützen den Aufbau der Form und sind für Athleten und Athletinnen unabdingbar. Ihr volles Leistungsvermögen erreichen Sportlerinnen und Sportler in der Regel jedoch erst dann, wenn sie nebst den Trainings auch Partien auf hohem Niveau bestreiten. «Spielpraxis» lautet das Zauberwort.

Die Unihockeycracks in der Schweiz mussten zuletzt auf Einsätze unter Wettkampfbedingungen verzichten. Fast 80 Tage war die Meisterschaft in der NLA wegen der epidemiologischen Lage unterbrochen. Nun wird der Spielbetrieb in der höchsten Liga wieder aufgenommen.

Vier Könizer im Ausland

Wie alle anderen Clubs unternahm der Staff von Floorball Köniz, dem Schweizer Meister von 2018, während der spielfreien Zeit Anstrengungen, um den Akteuren ideale Bedingungen zu bieten. Während die Mehrheit des Kaders unter Einhaltung der Schutzkonzepte in der Schweiz trainierte, fädelten die Verantwortlichen für mehrere Schlüsselspieler auch temporäre Transfers ins Ausland ein.

Mit dem Hintergrund, dass diese Akteure Spielpraxis sammeln und ihre Form konservieren können. Für Nationalstürmer Manuel Maurer koordinierten die Könizer einen Leihtransfer nach Schweden, ebenso für den schwedischen Angreifer Simon Jirebeck, der indes wegen einer Verletzung nur ein Spiel bestritt und nun so schnell wie möglich versucht, wieder fit zu werden.

Der finnische Abwehrspieler Jyrki Holopainen spielte in seiner Heimat. Und auch für Verteidiger Martin Kisugite wurde eine Lösung in seinem Heimatland Tschechien gefunden.

Maurers Topwerte

«Ich habe im Sommer gut trainiert und war zufrieden mit den ersten Spielen bis zum Unterbruch. Es war für mich klar, dass ich in Form bleiben wollte. So habe ich die Möglichkeit ins Ausland zu wechseln ohne zu zögern angenommen», sagt Manuel Maurer.

Dem Torgarant gelang es vorzüglich, seine Form bei den Växjö Vipers zu halten, erzielte er in der besten Liga der Welt doch binnen wenigen Wochen 14 Skorerpunkte. «Ich habe versucht, mich noch mehr in Abschlusspositionen zu bringen, das ist gut gelungen», erzählt Maurer.

«Ich bin Sportchef Heinz Zaugg dankbar, dass er dem Transfer zugestimmt hat», sagt derweil der Tscheche Martin Kisugite, der sich bei seinem Stammclub Bohemians Prag fit hielt. Verteidiger Jyrki Holopainen schlägt in dieselbe Kerbe und ist froh, «dass Köniz mir diese Möglichkeit gab und alles so gut organisierte.»

Re-Start mit Schnelltests

Nun freuen sich die «Leihspieler» auf die Wiederaufnahme. «Wir wollen uns eine gute Ausgangslage schaffen, damit wir im Playoff All-In gehen können», sagt Maurer. «Ich bin aufgeregt, dass es weiter geht und kann das Playoff kaum erwarten», meint der Finne Holopainen vor den zwei anstehenden Heimspielen (am Freitag gegen Zug, am Sonntag gegen Chur).

Bei aller Vorfreude: Für Swiss Unihockey steht beim Re-Start die Gesundheit aller Beteiligten nach wie vor im Mittelpunkt. Die Taskforce des Verbands hat sich deshalb entschieden, Spieler, Staff und Schiedsrichter jede Woche einem Schnelltest zu unterziehen, der ohne medizinisches Fachpersonal durchgeführt wird und rasche Ergebnisse liefert. Bei positiven Fällen kommt zudem ein PCR-Test zum Einsatz.