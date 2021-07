Kunsthaus Langenthal – Im Archiv der Gefühle Die Studierenden der Hochschule für Künste Bern bespielen dieses Jahr neben dem «Choufhüsi» auch die Central Garage. Helen Lagger

«Ordo Amoris», «Die Ordnung der Liebe» von Lina Luna Bornhauser: Billiges neben Groteskem, Prächtiges neben Alltäglichem. Fotos: Raphael Moser

In der ehemaligen Amtsstube im Kunsthaus Langenthal, einem Raum mit getäferten Wänden und einer prächtigen Decke, steht ein riesiger Setzkasten. Es ist das Werk der 1997 in Bern geborenen Künstlerin Lina Luna Bornhauser. «Ordo Amoris» lautet der lateinische Titel dieser Arbeit, was auf Deutsch «Die Ordnung der Liebe» bedeutet.

Die Künstlerin «ordnet» in diesem Gestell aus Holz selbst gefertigte Kunstgegenstände und Fundobjekte und stellt dabei Billiges und Groteskes, Prächtiges und Alltägliches einander gegenüber. Ein Beutel Waschmittel, ein Tierschädel, Plastikrosen oder ein Abguss der greisen Hand der eigenen Grossmutter gehören zu den Objekten, die hier ein sehr persönliches Archiv ergeben.