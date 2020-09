Spitzensport in Meiringen – Im April kehrt die Welt-Elite zurück Die nächste Ausgabe des Haslital Mountain Festivals, an dem die Boulder-Weltelite zu Gast ist, findet im April 2021 statt. Geklettert werden kann aber bereits davor. PD

Die Boulder-Weltelite trifft sich Mitte April 2021 wieder zum Weltcup in Meiringen (Symbolbild). Foto: PD

Das Team des Haslital Mountain Festivals hat sich entschieden: Vom 15. bis am 18. April 2021 findet die 5. Ausgabe des Events statt. Dies schreiben die Organisatoren in einer Medienmitteilung vom Freitag. «Trotz der unsicheren Lage, wie es mit Grossveranstaltungen weitergeht, ist für den Veranstalter klar, mit der Planung loszulegen», heisst es. «Wir arbeiten an verschiedenen Szenarien für den Weltcup im April 2021», wird der neue OK-Präsident Niklaus Kohler zitiert. «Aber klar ist: Wenn es die Situation erlaubt, werden wir einen Weltcup durchführen.»

Der Internationale Sportkletterverband (IFSC) und der Schweizer Alpenclub (SAC) haben für die Wettkampfsaison 2021 erneut Meiringen als Auftaktort ausgewählt. Bereits zum fünften Mal trifft sich somit die Boulder-Elite zum ersten Kräftemessen der Saison im Oberhasli.

Boulder Open nur für Erwachsene

Bevor die Weltelite im Oberhasli haltmacht, steht Meiringen bereits diesen Herbst wieder ganz im Zeichen des Sportkletterns. In kleinerem Rahmen als beim Weltcup ist am 14. November ab 8.30 Uhr in der Boulderhalle Haslital ein Plausch-Boulder-Wettkampf für jedermann angesetzt. «Die Boulderprobleme fordern akrobatische Bewegungsabläufe ab – für Spannung ist gesorgt», steht in der Mitteilung.

Aufgrund der aktuellen Lage verzichten die Veranstalter dieses Jahr auf einen separaten Wettkampf für Kinder. Gestartet wird in den Kategorien U16, U18 und Erwachsene. Alle ab 14 Jahren sind teilnahmeberechtigt.