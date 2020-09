Unverpackt-Laden in Lützelflüh – Im alten Denner eröffnet ein neues Geschäft Vor knapp zwei Jahren ging die Denner-Filiale an der Dorfstrasse zu. Ab dem 10. Oktober werden dort nun wieder Lebensmittel und Haushaltswaren verkauft. Allerdings mit ganz anderem Konzept.

Sie eröffnen einen Unverpackt-Laden: Sabine Koch, André Stalder und Sabine Rothenbühler (von links). Foto: PD

Bald kehrt im bis anhin leer stehenden Ladenlokal an der Dorfstrasse in Lützelflüh wieder Leben ein. Vor fast zwei Jahren wurde die dortige Denner-Filiale geschlossen. Nun wird am 10. Oktober ein neues Geschäft eröffnen: Dorfmitti Lützelflüh heisst es. «Ein Unverpackt-Laden und ein Bistro werden zum Einkaufen und Verweilen einladen.» So schreiben es die Betreiber – namentlich Sabine Rothenbühler, Sabine Koch und André Stalder – in einer Medienmitteilung.