Thuner Beiz wieder bald offen – Im Alpenrösli kehrt wieder Leben ein Nach dem Brand im vergangenen Dezember erstrahlt das Alpenrösli in neuem Glanz. Ab 19. August sind das Bistro und die Boutique wieder offen. Stefan Kammermann

Das Alpenrösli an der Allmendstrasse in Thun ist saniert. Ab 19. August sind das Bistro und die Boutique wieder offen. Foto: Stefan Kammermann

Es riecht nach frisch gestrichen. Die Wände und Decke sind in hellem Weiss gehalten, Theke und Tischmöbel in modernem Holz. «Wir freuen uns sehr, ab kommendem Mittwoch wieder loszulegen», sagte am Freitag Daniela Finklenburg, Leiterin des Alpenrösli in Thun, vor den Medien.