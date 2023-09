Im Achtelfinal des US Open – Strickers New Yorker Höhenflug geht weiter Der nächste Fünfsatz-Krimi, der nächste Sieg: Dominic Stricker schlägt den Franzosen Benjamin Bonzi 2:6, 7:5, 7:6 (7:4), 4:6, 6:2 und knackt erstmals die Top 100. Simon Graf aus New York

Bei der Premiere im Achtelfinal des US Open: Dominic Stricker. Foto: Corinne Dubreuil (Imago)

Es war ein hartes Stück Arbeit, und es kostete viel Nerven. Dominic Stricker hatte gegen Benjamin Bonzi Hochs und Tiefs, doch er blieb immer dran und rang den Franzosen schliesslich in gut dreieinhalb Stunden in fünf Sätzen nieder. Damit steht er bei seiner ersten Teilnahme im Hauptfeld des US Open gleich im Achtelfinal. Da trifft er am Sonntag auf Taylor Fritz (ATP 9) oder den 18-jährigen tschechischen Jungstar Jakub Mensik (206). Und damit stösst er erstmals in die Top 100 vor, so in die Region von Rang 85.

Wohl noch müde vom Fünfsatz-Marathon gegen Stefanos Tsitsipas, der körperlich wie mental Kraft gekostet hatte, war Stricker miserabel in die Partie gestartet. Er gab seinen Aufschlag sogleich zu null ab, liess Bonzi die Ballwechsel bestimmen und verlor 17 der ersten 20 Punkte. Der Franzose zog auf 4:0 davon und gewann den ersten Satz in 32 Minuten 6:2. Stricker bewegte sich schwerfällig, zudem brachte er nur ein Drittel der ersten Aufschläge ins Feld.

Schweizer Fans unterstützen Stricker

Im zweiten Satz fand Stricker dann endlich seinen Aufschlag – und besser ins Spiel. Bei 1:1 wehrte er einen Breakball ab, bei 4:3 realisierte er sein erstes Break. Er verpasste zwei Satzbälle, musste das 5:5 hinnehmen und gewann den zweiten Durchgang dann doch noch 7:5. Dem Schweizer gelang es nun besser, seine Linkshänder-Vorhand gegen die Rückhand Bonzis einzusetzen. Und derweil sich ein Schatten über den Court legte, füllte sich der Grandstand allmählich. Immer wieder waren auch Schweizer Fans zu hören.

Doch obschon Bonzi im dritten Satz deutlich schlechter aufschlug, gelang es Stricker nicht, sich abzusetzen. Er breakte den Franzosen zum 2:0, zum 3:1 und zum 5:3 – und musste jedes Mal der Rebreak hinnehmen. Beim 3:3 knallte er einen Ball aus dem Stadion, danach blieb er aber auch bei Rückschlägen ruhig und riss den dritten Durchgang im Tiebreak mit 7:4 an sich.

Noch ein Satz fehlte bis zum Achtelfinal-Einzug, doch nun drehte der erfahrene Franzose wieder auf. Beim eigenen Aufschlag nun wieder souverän, breakte er Stricker zum 4:2 und glich wenig später auf 2:2-Sätze aus. Erneut musste Stricker also über fünf Sätze gehen, wie gegen Tsitsipas. Und erneut zeigte er sich ausdauernd. Nach einer WC-Pause spielte er wieder aggressiver und schaffte mit etwas Hilfe von Bonzi das Break zum 3:1, der Widerstand des Franzose war damit gebrochen.

Bonzis Comeback

Nicht nur wegen der grossen Bühne ist dieser Sieg Strickers hoch einzuschätzen. Denn Bonzi ist viel höher einzustufen als sein aktuelles Ranking (108). Der 27-jährige Franzose stiess im Februar bis auf Rang 42 und in seinen ersten ATP-Final (in Marseille) vor, im April in Monte Carlo verspürte er einen stechenden Schmerz im linken Handgelenk und musste aufgeben. Der Rechtshänder musste sein linkes Handgelenk fixieren und eine zweimonatige Pause einlegen, bei seinem Comeback verlor er die ersten sechs Matches und gewann dabei keinen einzigen Satz.

Vor zwei Wochen beendete Bonzi am Challenger-Turnier in Winnipeg seine Negativserie, am US Open gewann er nun erstmals seit Februar wieder zwei Matches in Serie. Aber nicht drei.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher. Sein aktuelles: «Inspiration Federer». Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.