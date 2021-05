Neues Kapitel in Gastro-Saga – Illustrer Pizzeria-König ist zurück 25 italienische Restaurants hat der «Gastro-König» Isni Jemini in seinem Leben schon aufgemacht. Mit zwei neuen Lokalen will er noch mal richtig durchstarten. Claudia Salzmann

Isni Jemini in seiner neusten Lokalität, dem Celina, am Nordring. Der 59-jährige Gastronom und die Hausbesitzer haben zwei Millionen Franken ins neue Lokal investiert. Foto: Raphael Moser

Spaghetti mit Zwiebeln, Kalbsgeschnetzeltem, Knoblauch und einem Schuss Rahm: Das ist Isni Jeminis Lieblingspasta. Und bei Pasta weiss er, wovon er spricht, denn laut seinen Angaben hat er in seinem Leben bereits 25 italienische Restaurants in und um Bern eröffnet. «Im Herzen bin ich ein Vollblut-Gastgeber», sagt der 59-Jährige.

1984 ist Isni Jemini im Studentenalter aus Kosovo in die Schweiz gekommen. Er startete als Tellerwäscher im Spatz am Bärenplatz, war später im Hotel Bern Chef de Service und arbeitete sich bis zum Bankettleiter hoch. Das bestätigen Weggefährten von ihm. 1991 wurde er selber zum Pächter eines Betriebs: Sein erstes Restaurant war das Sinnebrüggli in Thun, das er in Al Ponte umtaufte, wo er 15 Jahre lang der Chef war. Ende der 1990er-Jahre waren die goldenen Zeiten für italienische Restaurants, die Gastronomen verdienten ordentlich Geld, weil nur wenig Konkurrenz da war.