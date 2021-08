Dauerausstellung mit Staubschicht – Illegale Menschenversuche – verschwiegen vom Historischen Museum Der Bieler Psychiater Roland Kuhn wird noch immer als «Berner Pionier» gefeiert – obwohl seine menschenverachtenden Versuche längst bekannt sind. Michael Feller

Psychiater Roland Kuhn in Münsterlingen. Bild: Thurgauer Staatsarchiv

Zwischen Meret Oppenheim und Liselotte Pulver blickt er freundlich, aber bestimmt aus dem Bild. Roland Kuhn (1912–2005), Arzt und Psychiater. 1957 entdeckte er die antidepressive Wirkung des Wirkstoffs Imipramin, den das Basler Chemieunternehmen Ciba später als Tofranil verkaufte. Es war die erste moderne Arznei zur Behandlung von Depressionen.

Kuhns Leistung wird im Bernischen Historischen Museum gewürdigt, in der Ausstellung «Bern und das 20. Jahrhundert» im Dachgeschoss. Als einer mit «Berner Pioniergeist». Was im Historischen Museum nicht steht: Seine Erfolge erzielte er mit illegalen Medikamentenversuchen an seinen Patienten in der Psychiatrie Münsterlingen TG.