600 Cannabispflanzen sichergestellt – Illegale Hanf-Indooranlagen in Bern ausgehoben In Bern und Köniz-Liebefeld hat die Polizei im März drei Hanfanlage ausgehoben. Die drei mutmasslichen Betreiber wurden angehalten.

Bei den Razzien wurden 600 Hanfplanzen und 10 Kilogramm Marihuanablüten sichergestellt. Fabrizio Pizzolante (Symbolbild/Archiv Editpress)

Grosser Fang für die Drogenfahnder der Kantonspolizei Bern: Bei der Razzia in drei illegalen Indoor-Hanfanlagen in Bern und Köniz-Liebefeld hat sie Mitte März knapp 600 Hanfpflanzen sowie rund 10 Kilogramm Marihuanablüten sichergestellt. Die Anlagen flogen unter anderem auf Grund von Hinweisen aus der Bevölkerung auf, sie befanden sich Keltenstrasse und an der Weissensteinstrasse in Bern sowie an der Könizstrasse in Liebefeld.



Die drei mutmasslichen Betreiber im Alter zwischen 25 und 49 Jahren wurden angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Sie werden sich nach Abschluss der Ermittlungen vor der Justiz verantworten müssen.

PD

