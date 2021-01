Lesen muss man. Sollte man. Könnte man. Will man eigentlich schon lange, oder doch nicht? Meine Professorin weiss und predigt das schon lange: «Il faut lire. Et relire.» Als zugegeben eher mangelhaft belesene Literaturstudentin wird mir als ultimatives Ziel vorgesetzt: mich zu kultivieren.

Ich schaffe es einfach nicht, mich mit Herz und Verstand den Geschichten zu widmen.

Vier Klassiker liegen auf meinem Nachttisch, die ich mir in möglichst zukunftsnaher Zeit zu Gemüte führen sollte, soll oder eben gar muss. «Il faut que vous lisiez», höre ich Madame Professeure in meinen Gedanken rausposaunen. Ich nehme mir also vor, mich jeden Abend zusätzlich zum Lernen eine Stunde meiner «Freizeit»-Lektüre zu widmen in der Hoffnung, meine Bücherliste sukzessiv und vor allem möglichst schnell abzuhaken ... als ginge es um ein einziges Erlesen, Auflesen von ach so lesenswerten Büchern, die dringend gelesen werden müssten, bei denen ich mich aber beim Einlesen lesend verlese und sie schlussendlich nach zwei Wochen Lesefasten immer noch nicht durchgelesen habe.