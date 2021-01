Einkaufsmeile Lyssach – Ikea sperrt Parkplätze Beim Möbelhaus sind nicht alle Autoparkplätze zugänglich, ein Teil ist abgesperrt. Dies diene der Sicherheit der Kundinnen und Kunden.

Einsam und verlassen – so präsentierte sich der Ikea-Parkplatz während des Lockdown im Frühling. Bald wird es wieder so sein, vorher aber ist mit einigem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Foto: Beat Mathys

Am Samstag um 17 Uhr ist Schluss, dann gehen die Türen bei Ikea in Lyssach zu. Mindestens bis Ende Februar wird es nicht mehr möglich sein, durch die Hallen zu schlendern und sich zu neuen Einrichtungsideen inspirieren zu lassen. Gut möglich also, dass es nicht wenige gibt, die den freien Samstag nutzen, dem Möbelhaus einen Besuch abzustatten.

Man könnte nun denken, die Geschäfte an der Einkaufsmeile täten alles dafür, in den letzten Stunden vor dem Lockdown noch möglichst viel Kundschaft anzulocken. Aber wenigstens beim Möbelhaus scheint dem nicht so zu sein, im Gegenteil: Ikea beschränkt die Zahl der Parkplätze, ein bisschen nur, aber immerhin. Eigentlich stünden deren 1200 zur Verfügung, davon seien momentan jeweils 30 bis 50 gesperrt, ist von der Pressestelle zu vernehmen. Sprecherin Dominique Lohm erklärt auf Anfrage, dass Ikea diese Massnahme nicht zum ersten Mal ergreife: «Seit die Personenzahl in den Läden vom Bund beschränkt wurde, haben wir das schon mehrmals gemacht.» Nicht durchgehend, weil nicht immer gleich viele Kundinnen und Kunden ins Möbelhaus strömten. «Aber seit ein paar Tagen sind die Absperrgitter wieder im Einsatz.»