Parasportlerin Chantal Cavin – Ihre Welt ist nur hell und dunkel – nun startet sie am Frauenlauf Sie ist blind und bestreitet am Sonntag in Bern das erste gemeinsame Rennen mit der ehemaligen Spitzenathletin Maja Neuenschwander. Welche Herausforderungen das Duo meistern muss. Marco Oppliger

Seite an Seite: Maja Neuenschwander (rechts) lotst Chantal Cavin mit kurzen Anweisungen und einem dünnen Band über die Strassen. Foto: Raphael Moser

Es ist nur ein dünnes Band – und doch viel mehr als das. Die beiden Läuferinnen halten es je in einer Hand, Seite an Seite rennend. Einmal pro Woche tun sie das auf den Berner Strassen, meistens am Morgen früh, ehe die Rushhour einsetzt. Mit knappen Informationen lotst die eine dann jeweils die andere über den Asphalt: «Stufe, Treppe, links, rechts.»