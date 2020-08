100 Jahre Wohlensee – Ihre Vorfahren mussten bestes Land hergeben Vom Stauwehr und vom Wasserkraftwerk war die Familie von Elisabeth und Hans Stähli in der Wohlei direkt betroffen: Ihr Heimet wurde spürbar kleiner. Stephan Künzi

Sie ist in der Wohlei aufgewachsen, er hat das Heimet ihrer Familie übernommen: Elisabeth und Hans Stähli vor ihrem Stöckli in der Wohlei. Foto: Nicole Philipp

Mächtig ragen die Weiden in die Höhe. Zum Wasser wie zum Land hin breitet sich der Schilfgürtel aus. Kaum vorstellbar, dass hier, wo heute ein breiter Uferstreifen die Wohlei vom Wohlensee trennt, noch in der Zeit nach 1900 die Matten und Felder weiter sanft abfielen. Bis sie in der Ferne an die Aare stiessen, die in weiten Schlaufen durch das breite Flusstal strömte und sich hier ihren Weg nahe dem Abhang vis-à-vis gesucht hatte.