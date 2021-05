Aufklärung im Internet – Ihre Podcasts bringen arabische Frauen zum Reden Im Internet reden immer mehr Frauen im Nahen Osten über tabuisierte Themen wie Sex, Transmenschen und das Witwendasein. Jean-Martin Büttner

Die Onlineaktivistin Tala El-Issa lässt Hörerinnen über ihre Erfahrungen berichten. Foto: Eib

Ein eben veröffentlichter UNO-Bericht beschreibt die Diffamierung von Journalistinnen im Internet und hat dazu Frauen aus über 120 Ländern befragt. Der Bericht bestätigt, was Frauen seit Jahrzehnten erdulden und beklagen. Sie werden auch online bedroht, beschimpft, gedemütigt und beschämt.

Umso froher stimmt eine Erfolgsmeldung aus dem Nahen Osten, die der Korrespondent des «Guardian» überbracht hat, auch wenn selbst diese Meldung mit Scham zu tun hat. Und mit Makel, Fehler, Schande. Denn all diese Begriffe finden sich im arabischen Wort «Eib» ausgedrückt. Genau genommen, sagt die ägyptische Onlineaktivistin Tala El-Issa, werde alles, was mit Frauen zu tun habe, in diesen Begriff gefasst. Im Wort selber ist die Entwertung von Frauen in arabischen Ländern angelegt.