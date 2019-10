«Ihre Immobilie liegt uns am Herzen»

Wie sind Sie damals weitergekommen beim Verkauf?

Der Verkauf über einen Makler überzeugte mich aufgrund hoher Kosten und unklaren Umfangs bei der Dienstleistung nicht zu 100 Prozent. Als Haus- oder Wohnungseigentümer sollte man den gesamten Verkaufsprozess in professionelle Hände geben können. Der Käufer sollte im Gegenzug Begleitung und Beratung beim Kauf seiner Wunschimmobilie bekommen.

Für Sie Grund genug, ein eigenes Unternehmen zu gründen?

Genau. Gemeinsam mit dem Betriebsökonomen und Immobilienfachmann Nicolas Hirschi und dem ETH-Software-Ingenieur Benjamin Berger gründete ich als ebenfalls gelernter Betriebsökonom mit meinen gesammelten Erfahrungen im Hinterkopf das Start-up AgentSelly.

Sie setzen stark auf Digitalisierung. Geht da nicht der persönliche Kontakt zu den Kunden verloren?

Nein, im Gegenteil. Wir digitalisieren lediglich die Prozesse im Hintergrund und können so einerseits Kosten sparen und andererseits die Bequemlichkeit für die Nutzerinnen und Nutzer erhöhen. Aber die individuelle und ganz persönliche Begleitung unserer Kunden bleibt das wertvollste Gut, denn beim Verkauf einer Immobilie geht es nicht nur ums Geld, es stecken auch viele Emotionen drin. Manche Verkäufer legen viel Wert darauf, wer ihr Haus kauft und darin leben wird. Wir erfüllen also auch hier als Vermittler eine wichtige Funktion.

Warum ist der Verkauf einer Immobilie so emotional?

Veränderte Lebenssituationen wie zum Beispiel Scheidung, finanzielle Überlegungen oder gesundheitliche Probleme machen einen Verkauf leider oft notwendig. Hier ist es wichtig, dass der Kunde sich nie alleingelassen fühlt. Deshalb unterstützen unsere Experten den Verkäufer in jeder Phase des Verkaufsprozesses und begleiten ihn bis zur Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer von A bis Z.

Immobilienverkäufer können in jedem Fall auf unsere persönliche und professionelle Begleitung zählen.

Wie geht AgentSelly beim Verkauf eines Objektes vor?

Für den zielgruppenspezifischen Verkauf nutzen wir Social Media-Kanäle sowie sämtliche grossen Immobilien-Plattformen. Zudem wird optional die Umgebung schriftlich informiert, denn erfahrungsgemäss wohnt der zukünftige Käufer nur wenige Kilometer entfernt. Die Verkäufer haben die Möglichkeit, über unser digitales Verkaufs-Cockpit ständig online und mit kompletter Transparenz mitzuverfolgen, welche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Immobilie im Gange sind. AgentSelly handelt dabei nach bestem Wissen und Gewissen, um das Objekt zum bestmöglichen Preis zu verkaufen - nicht zuletzt, da dies unser Honorar positiv beeinflusst.

Nutzen ältere Kunden das digitale Angebot von AgentSelly?

AgentSelly arbeitet grundsätzlich wie ein klassischer Makler, nutzt dabei aber die Vorzüge der Digitalisierung. So werden unsere Verkaufsobjekte nicht nur in Wort und Bild präsentiert, es gibt auch eine virtuelle Besichtigungstour. Gerade älteren Kunden, die in der Regel nicht so affin für digitale Kanäle sind, nehmen wir die Angst davor, Immobilien innovativ und auch online zu präsentieren. Unsere digitalen Dienstleistungen sind sehr einfach zu nutzen und bieten einen deutlichen Mehrwert.

Welche Vorteile haben Kaufinteressenten?

Von der grösseren Effizienz beim Objektverkauf profitieren letztlich auch die Käufer. Potenzielle Interessenten entscheiden bereits zu Hause vor dem Bildschirm, ob ihnen das Objekt zusagt oder nicht. Ist dies der Fall, können sie auf der Website das Exposé herunterladen, die Tragbarkeit für ihr Budget berechnen, einen Besichtigungstermin vor Ort buchen und später ein Angebot abgeben. Unsere Partnerin, die Valiant Bank, steht mit ihrem guten Namen einerseits für eine bankgeprüfte hedonische Bewertung unserer Objekte, andererseits für eine attraktive Finanzierung falls gewünscht.

Wie genau funktioniert die Zusammenarbeit mit Ihrem Partner, der Valiant Bank?

Die Valiant unterstützt AgentSelly als Investorin sowie bei der Bewertung und Besichtigung der zu verkaufenden Immobilien. Speziell ausgebildete Mitarbeiter nehmen vor Ort die wichtigsten Informationen auf und bewerten die Immobilien mit professionellen Tools. Valiant unterstützt potenzielle Verkäufer und Käufer auf der Suche nach einer Immobilie und bietet bei Bedarf eine massgeschneiderte Finanzierungslösung, die den individuellen Bedürfnissen und Wünschen entspricht.